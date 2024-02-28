90% всей украинской агропродукции экспортируется по Черному морю 28.02.2024, 23:39

Украинский зерновой коридор показывает хорошие результаты.

90% всей украинской агропродукции экспортируется по Черному морю, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Об этом он сказал 27 февраля, выступая онлайн на конференции «Black sea grain. Europe-24», проходившей в Праге, сообщила пресс-служба министерства,

«Роль Украины в вопросе глобальной продовольственной безопасности очень важна. Особенно это касается экспорта зерновых в страны Африки и Азии», – сказал Высоцкий.

В декабре 2023 года, по его словам, Украина экспортировала из Одессы 5 млн тонн зерна, 1 млн тонн – через Дунай и еще 1 млн тонн – транзитом по сухопутному коридору через европейских соседей.

По данным замминистра, украинские аграрии в 2023 году собрали большой урожай зерновых и масличных культур – более 70 млн тонн и экспортировали продукции почти на $22 млрд.

«Это очень важный сигнал для мира, что Украина готова производить и доставлять продовольствие нуждающимся», – сказал он и добавил, что добиться таких существенных результатов Украине удалось благодаря поддержке международных партнеров и налаживанию экспорта из портов Великой Одессы.

Высоцкий акцентировал внимание на том, что в то же время украинские аграрии, пострадавшие из-за вторжения России, нуждаются в защите.

Заявление замминистра прозвучало на фоне длящегося кризиса на украинско-польской границе, где в последние месяцы польские фермеры и перевозчики блокируют проезд грузовиков, а в феврале несколько раз рассыпали из фур и вагонов украинское зерно, ехавшее через Польшу транзитом.