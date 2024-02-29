закрыть
29 февраля 2024, четверг, 2:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Восемь стран ЕС призвали ввести санкции против России из-за смерти Навального

  • 29.02.2024, 2:14
Восемь стран ЕС призвали ввести санкции против России из-за смерти Навального

Министры иностранных дел ряда стран направили письмо главе дипломатии ЕС.

Восемь стран Европейского союза требуют ввести санкции против российских судей и прокуроров в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.

Об этом идет речь в письме, которое есть в распоряжении у Reuters.

По информации издания, министры иностранных дел Чехии, Эстонии, Финляндии, Литвы Латвии, Польши, Швеции и Румынии подписали и направили письмо с призывом о санкциях против судебной системы России главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

Неназванные официальные лица рассказали изданию, что письмо также поддержали Нидерланды, Франция, Ирландия и Дания.

«Смерть Навального — еще один признак нарастающих и систематических репрессий в России. Это требует коллективных действий. Мы считаем, что есть веские основания для введения отдельного режима санкций в отношении России, направленного на урегулирование ситуации в стране», - сказано в письме.

Санкции предлагают ввести против тех, кто причастен к политически мотивированным решениям против членов гражданского общества и оппозиции и их последующему задержанию. Это, в частности, ответственные лица в судебной системе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин