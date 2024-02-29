Восемь стран ЕС призвали ввести санкции против России из-за смерти Навального 29.02.2024, 2:14

Министры иностранных дел ряда стран направили письмо главе дипломатии ЕС.

Восемь стран Европейского союза требуют ввести санкции против российских судей и прокуроров в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.

Об этом идет речь в письме, которое есть в распоряжении у Reuters.

По информации издания, министры иностранных дел Чехии, Эстонии, Финляндии, Литвы Латвии, Польши, Швеции и Румынии подписали и направили письмо с призывом о санкциях против судебной системы России главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

Неназванные официальные лица рассказали изданию, что письмо также поддержали Нидерланды, Франция, Ирландия и Дания.

«Смерть Навального — еще один признак нарастающих и систематических репрессий в России. Это требует коллективных действий. Мы считаем, что есть веские основания для введения отдельного режима санкций в отношении России, направленного на урегулирование ситуации в стране», - сказано в письме.

Санкции предлагают ввести против тех, кто причастен к политически мотивированным решениям против членов гражданского общества и оппозиции и их последующему задержанию. Это, в частности, ответственные лица в судебной системе.