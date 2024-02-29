закрыть
29 февраля 2024, четверг, 4:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Екатерина Снытина вышла со своей командой в полуфинал Еврокубка

  • 29.02.2024, 3:36
Екатерина Снытина вышла со своей командой в полуфинал Еврокубка

Баскетболистка из Беларуси проводит последний сезон в карьере.

«Лондон Лайонс», за который выступает белорусская баскетболистка Екатерина Снытина, вышел в полуфинал Еврокубка. Английский клуб в четвертьфинале победил по сумме двух матчей турецкий «Кайсери» — 169:149.

Плей-офф в Еврокубке состоит из двух матчей: гостевого и домашнего. Победитель определяется по суммарной разнице набранных и пропущенных очков.

В первой игре «Лондон Лайонс» был сильнее «Кайсери» — 87:79. Снытина провела на площадке 21 минуту 28 секунд, набрала 3 очка, а также сделала 4 подбора и 3 ассиста.

В ответном поединке английская команда выиграла с еще большей разницей в счете — 82:70. Екатерина за 18.27 игрового времени отметилась 11 очками, 2 подборами и 5 результативными передачами.

В полуфинале Еврокубка (это второй по силе международный клубный турнир в женском баскетболе после Евролиги) «Лондон» сыграет с победителем пары ТТТ (Латвия) — «Венеция» (Италия). Матчи пройдут 7 и 14 марта.

38-летняя Снытина второй год подряд выступает за «Лайонс». Белоруска заявляла, что нынешний сезон будет последним в ее профессиональной карьере.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин