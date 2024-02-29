Екатерина Снытина вышла со своей командой в полуфинал Еврокубка 29.02.2024, 3:36

Баскетболистка из Беларуси проводит последний сезон в карьере.

«Лондон Лайонс», за который выступает белорусская баскетболистка Екатерина Снытина, вышел в полуфинал Еврокубка. Английский клуб в четвертьфинале победил по сумме двух матчей турецкий «Кайсери» — 169:149.

Плей-офф в Еврокубке состоит из двух матчей: гостевого и домашнего. Победитель определяется по суммарной разнице набранных и пропущенных очков.

В первой игре «Лондон Лайонс» был сильнее «Кайсери» — 87:79. Снытина провела на площадке 21 минуту 28 секунд, набрала 3 очка, а также сделала 4 подбора и 3 ассиста.

В ответном поединке английская команда выиграла с еще большей разницей в счете — 82:70. Екатерина за 18.27 игрового времени отметилась 11 очками, 2 подборами и 5 результативными передачами.

В полуфинале Еврокубка (это второй по силе международный клубный турнир в женском баскетболе после Евролиги) «Лондон» сыграет с победителем пары ТТТ (Латвия) — «Венеция» (Италия). Матчи пройдут 7 и 14 марта.

38-летняя Снытина второй год подряд выступает за «Лайонс». Белоруска заявляла, что нынешний сезон будет последним в ее профессиональной карьере.