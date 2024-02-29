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Финляндия разрешила Украине атаковать цели в России финским оружием

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  • 29.02.2024, 8:13
  • 4,908
Финляндия разрешила Украине атаковать цели в России финским оружием

Без ограничений.

Украина может использовать переданное Финляндией оружие для ударов по целям на территории РФ, финская сторона не вводила никаких ограничений на оказываемую Киеву помощь в области вооружений.

Соответствующее заявление сделал глава оборонного ведомства Финляндии Антти Хакканен, информирует Yle.

По словам министра, ограничения на использование своего оружия в основном вводили те страны, которые поставили Киеву дальнобойное оружие.

О праве украинской армии атаковать военные объекты на российской территории при помощи переданного Хельсинки оружия заявили в оборонном комитете парламента Финляндии.

В частности, об этом сказал руководитель комитета Юкка Копра.

Замглавы комитета Микко Савола также отмечает, что поставленное Финляндией оружие может применяться ВСУ для ударов по целям в РФ.

При этом он добавляет: дальность действия поставленного финской стороной оружия небольшая.

В целом финские власти находятся в постоянном контакте со своими союзниками по вопросу ограничений на передаваемое Украине вооружение.

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