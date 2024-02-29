Еще одна страна НАТО допустила отправку войск в Украину 29.02.2024, 9:04

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Онно Эйхельсхайм

Фото: wikimedia.org

Заявление сделал начальник национального штаба обороны.

Нидерланды не исключают возможности отправки войск в Украину, но при этом считают, что сейчас еще «не время говорить о таком сценарии».

Соответствующее заявление сделал начальник нидерландского штаба обороны генерал Онно Эйхельсхайм, комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона, допустившего возможность отправки войск НАТО в Украину передает NL Times.

По словам Эйхельсхайма, «необходимо держать открытыми все варианты, чтобы посмотреть, как лучше оказать помощь Украине».

Нидерландские военные могли бы прибыть в Украину в составе войск Североатлантического альянса или в рамках союза из 10-15 стран, допустил генерал.

При этом он отмечает: на сегодняшний день есть другие варианты поддержки Киева, включая поставки вооружения.

«Есть другие варианты, кроме того, чтобы уже думать о заходе туда (в Украину - ред.) военных в формах стран НАТО», - сказал начальник штаба.