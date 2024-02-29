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Украинский многоразовый дрон-бомбер наводит ужас на оккупантов

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  • 29.02.2024, 9:22
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Украинский многоразовый дрон-бомбер наводит ужас на оккупантов

Уже есть результаты на фронте.

Украинские разработчики кластера Brave1 создали многоразовый дрон-бомбер Hummel. Он может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Хотя дрон новый, его уже успешно используют в подразделениях Сил обороны Украины на разных участках фронта.

Об этом рассказал глава Минцифры Украины Михаил Федоров. Ранее беспилотник прошел комиссию Минобороны и теперь его рекомендуют к кодификации по стандартам НАТО.

У БПЛА нестандартные частоты управления. Жесткая рама и ножки дают ему возможность совершать мягкую посадку.

«Сейчас команда инженеров разрабатывает разведывательные дроны коптерного типа. Они будут собирать информацию о противнике и обрабатывать ее в реальном времени с помощью искусственного интеллекта. Также команда работает над автоматическим отслеживанием цели. Так дрон будет долетать куда надо, если потерял управление и прервалось видео», - отметил министр.

Отдельно Федоров показал работу FPV-дронов, которыми управляли бойцы 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ.

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