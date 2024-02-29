Китай предложил крупнейшим ядерным государствам заключить соглашение 29.02.2024, 13:26

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В чем его суть?

Пекин призывает государства с крупнейшими ядерными арсеналами договориться о соглашении «о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга».

Об этом сообщает Reuters.

На Конференции по разоружению в Женеве генеральный директор департамента по контролю вооружений МИД Китая Сунь Сяобо призвал ядерные государства выполнить свои «особые и приоритетные обязанности» по ядерному разоружению в соответствии с Конвенцией ООН.

Он отметил, что Конференции по разоружению должны определить дорожную карту или график для международного правового инструмента, который защитит неядерные государства от угрозы ядерного оружия.

«Государства, владеющие ядерным оружием, должны провести переговоры и заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга или сделать политическое заявление по этому поводу», - сказал Сунь.

Наибольшие ядерные потенциалы сейчас у России и США.

В мире уже есть две ядерные страны, которые официально придерживаются политики «неприменения первой» - это Китай и Индия.

Сунь также считает, что необходимо уделить внимание разработке международных норм и противодействовать новым научно-техническим вызовам в таких областях, как искусственный интеллект, космическое пространство и киберпространство.