Белорусы привезли в Россию пять тонн сала 2 29.02.2024, 13:30

3,042

Что было дальше?

В Смоленской области России задержали два автомобиля, которые перевозили соленый шпик без документов. Автомобили под управлением граждан Беларуси двигались в объезд официальных пунктов ветеринарного контроля.

Один водитель утверждал, что купил товар в России и вез в Беларусь. Второй заявил, что вез шпик из Беларуси в РФ. Сотрудники Россельхознадзора установили, что шпик перевозили без ветеринарных документов и без маркировки с нарушением температурного режима.

Шпик отправили в лабораторию на экспертизу. По ее результатам будет принято решение «в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства», сообщает Россельхознадзор.