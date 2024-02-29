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Белорусы привезли в Россию пять тонн сала

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  • 29.02.2024, 13:30
  • 3,042
Белорусы привезли в Россию пять тонн сала

Что было дальше?

В Смоленской области России задержали два автомобиля, которые перевозили соленый шпик без документов. Автомобили под управлением граждан Беларуси двигались в объезд официальных пунктов ветеринарного контроля.

Один водитель утверждал, что купил товар в России и вез в Беларусь. Второй заявил, что вез шпик из Беларуси в РФ. Сотрудники Россельхознадзора установили, что шпик перевозили без ветеринарных документов и без маркировки с нарушением температурного режима.

Шпик отправили в лабораторию на экспертизу. По ее результатам будет принято решение «в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства», сообщает Россельхознадзор.

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