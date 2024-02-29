Видео пса, едущего на велосипеде по Гомелю, вызвало волну умиления в Сети 2 29.02.2024, 13:38

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Ролик уже набрал больше 100 тысяч просмотров.

Этот 6-секундный ролик вызвал волну умиления в ТикТоке. Снято было в Гомеле. Сюжет: подросток лихо вскакивает в седло велосипеда, а на раме уже спокойно и уверенно восседает рыжий пес – лапами рулит, улыбка во всю морду, пишет telegraf.news.

Видно, такой способ передвижения для четвероногого велосипедиста не в новинку. В комментариях написали, что это где-то в районе «Сельмаша». И насыпали гору смайликов.