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Видео пса, едущего на велосипеде по Гомелю, вызвало волну умиления в Сети

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  • 29.02.2024, 13:38
  • 2,318
Видео пса, едущего на велосипеде по Гомелю, вызвало волну умиления в Сети

Ролик уже набрал больше 100 тысяч просмотров.

Этот 6-секундный ролик вызвал волну умиления в ТикТоке. Снято было в Гомеле. Сюжет: подросток лихо вскакивает в седло велосипеда, а на раме уже спокойно и уверенно восседает рыжий пес – лапами рулит, улыбка во всю морду, пишет telegraf.news.

Видно, такой способ передвижения для четвероногого велосипедиста не в новинку. В комментариях написали, что это где-то в районе «Сельмаша». И насыпали гору смайликов.

@elenakosko.26

давайте найдём главных героев)) город Гомель 🤣

♬ оригинальный звук - AX7747AX

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