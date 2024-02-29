Путин: Бросай пить — вставай на лыжи 6 29.02.2024, 13:42

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А женщинам — рожать.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ объявил о старте проекта «Семья».

По его словам, до 2030 года регионам с низким уровнем рождаемости будет направлено не менее 75 млрд рублей.

Путин также предложил продлить как минимум до 2030 года программы материнского капитала и семейной ипотеки, а также увеличить до 2,8 тысяч рублей налоговый вычет на второго ребенка. На третьего и каждого последующего ребенка вычет предлагается увеличить до 6 тысяч рублей.

Кроме того, Путин объявил о старте национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и предложил ввести налоговые вычеты для тех, кто проходит диспансеризации и успешно сдает нормы ГТО.

По мнению Путина, в России также сильно снизилось употребление крепкого алкоголя. «Бросай пить — вставай на лыжи. Момент настал», — заявил Путин.

При этом согласно данным Росстата, в 2022 году в России впервые за десять лет был зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». Розничные продажи крепкого алкоголя, по данным Росалкогольрегулирования, в том же году выросли на 7,5%.