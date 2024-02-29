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«У России осталось всего два месяца»

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  • 29.02.2024, 13:51
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«У России осталось всего два месяца»

Ситуация на фронте изменится даже без военной помощи США Украине.

Даже если США не передадут Украине помощь в этом году, Европа поддержит Киев, что позволит выровнять ситуацию на фронте, заявил военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

У России в любом случае есть еще два месяца, чтобы реализовать свой план-максимум, то есть оккупировать всю Донецкую и Луганскую области, а если повезет, то и часть Запорожской.

Поэтому в ближайшее время россияне продолжат задействовать все свои ресурсы и идти на определенный риск, как, например, с авиацией, которую украинские защитники эффективно уничтожают даже при нехватке ПВО.

В целом украинские войска успешно противодействуют агрессору. Украинское командование, понимая ситуацию, пытается снизить потери.

И даже если США не передадут Украине помощь в этом году, ВСУ все же выстоим благодаря поддержке Европы.

По словам Самуся, вскоре ситуация на фронте стабилизируется. Россияне еще несколько дней попытаются двигаться вперед, а потом поймут, что у нас уже установлена новая линия обороны, и на этом фронт относительно зафиксируется.

Это будет примерно, как на Бахмутском направлении, когда после захвата Бахмута оккупанты не смогли двигаться дальше. На наших военных снизится давление.

Украинские войска будут держать россиян в постоянном напряжении, не давая им с этого участка перевести резервы на другой участок фронта, чтобы организовать там новый прорыв.

«Даже если США нам не передадут помощь в этом году, Европа все-таки к лету, я думаю, создаст условия, при которых у нас будет более-менее достаточное количество боеприпасов. У нас будут F-16 и будет возможность проводить контрнаступательные действия», – спрогнозировал Самусь.

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