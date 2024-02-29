Проверил броню: владелец новой Tesla Cybertruck провел необычный эксперимент 29.02.2024, 13:59

С помощью пистолета-пулемета и дробовика.

В США расстреляли на камеру только что приобретенный электрический пикап Tesla Cybertruck. Таким образом его владелец решил проверить броню авто. Видео с обстрелом он опубликовал на своей странице в соцсети Х, пишет focus.ua.

Американский блогер Эдин Росс недавно получил электромобиль Tesla Cybertruck и взялся испытать его. Как известно, кузов пикапа изготовлен из толстой стали, которую разработчики называют пуленепробиваемой.

Именно это утверждение и решил проверить блогер. Сначала он расстрелял Tesla Cybertruck из пистолета-пулемета калибром 9 мм, а затем использовал дробовик. Пикап неплохо выдержал все попадания: на дверях, конечно, остались следы от пуль, но кузов не был пробит.

Конечно, электромобилю понадобится ремонт, однако Tesla Cybertruck не получила серьезных повреждений и способна передвигаться самостоятельно.

Here he is shooting a shotgun!!! Damn these cyber trucks are built right! pic.twitter.com/EbK0F54lk4 — Jay of House Mader (@house_mader) February 21, 2024