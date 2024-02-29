Главком армии Британии предрек России быстрое поражение в войне с НАТО 29.02.2024, 14:01

Ответ Альянса будет подавляющим.

Владимир Путин на самом деле не хочет войны с НАТО, потому что «Россия проиграет, и проиграет быстро», — заявил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин, передает Business Insider.

«Любое российское нападение или вторжение против НАТО вызовет подавляющий ответ», — сказал Радакин. Он добавил, что российский президент это понимает: «Главная причина, по которой Путин не хочет конфликта с НАТО, заключается в том, что Россия проиграет. И проиграет быстро».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежным, если военные альянса появятся в Украине. «В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оцениваем», — ответил Песков в ответ на вопрос о рисках конфликта с НАТО.

О том, что страны Евросоюза могут в ближайшем будущем отправить свои войска в Украину, чтобы поддержать Киев в противостоянии с Москвой, заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — говорил Макрон по итогам саммита в Париже, добавив, что такая возможность «упоминается среди вариантов» поддержки Киева.