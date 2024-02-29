«В Китае считают, что договор с Россией о территориях можно пересмотреть»5
- 29.02.2024, 14:40
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Почему Кремль готовится к войне с Пекином?
Издание Financial Times пишет, что российские военные силы репетируют сценарий ядерной войны с Китаем. И другие сценарии нападения КНР на РФ.
Действительно ли в Кремле рассматривают Китай как угрозу? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал директору Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советнику посольства Украины в Канаде и Кении Олегу Белоколосу:
— Начну с того, что я служил в советской армии во второй половине 1980-ых годов в Монгольской Народной Республике. Я был командиром танка Т-72. Как раз армия, находившаяся в Монголии, должна была воевать с Китаем. Такие планы существовали. Тогда Китай всерьез рассматривался как наиболее вероятный противник для СССР.
Думаю, что и к обычным вооружениям, несомненно, прилагались планы применения ядерного оружия. Поскольку уже тогда армия Китая, хоть и не обладала сегодняшней технической оснащенностью, но была многочисленной, обладала определенным уровнем подготовки, техникой, она представляла угрозу.
Недаром у нас на плацу в части был нарисован плакат, на котором был изображен условный китаец и написано: «Откуда исходит угроза миру». Это еще одно подтверждение.
— В новостях переодически всплывает информация о том, что появляются какие-то карты, где Сибирь, Дальний Восток показываются как «утраченные территории Поднебесной». Действительно ли в Пекине силен такой ревизионизм по отношению к РФ?
— Могу сказать, что согласно соглашению середины 19-го века, граница прошла по Амуру. Эксперты, которым я доверяю, утверждают, что в Китае этот договор рассматривается как навязанный силой. В концепции международного права есть теоретики, которые утверждают, что договоры, навязанные силой (не являющиеся предметом реального консенсуса), могут быть пересмотрены.
Если исходить из такого подхода, то в некоторых китайских кругах считают, что этот договор может быть пересмотрен.
— После войны усилилось влияние Китая на РФ с точки зрения экономики, «мягкой силы». Насколько это опасные для Кремля тенденции?
— Отслеживая ситуацию в России, я читаю экспертов, которые близки к правительству РФ. Они высказывают опасения в отношении мегазависимости, которая складывается для России от Китая.
С рынка РФ ушла крупные западные компании, начиная от производства авто, вагонов для железной дороги, станков, энергетического оборудования — и так далее. Экспорт этой продукции на сегодняшнее время невозможен. Можно где-то украсть и привезти в чемодане какие-то чипы, но страну в чемодане не привезти.
Их место активно занимает китайская продукция из тех же сфер. Россия может взять эту продукцию только из КНР. На валютном рынке юань начинает замещать доллар и евро.
Россия переходит в статус полуколонии: поставщика сырья и рынок сбыта готовой продукции. Именно так формулировался в 1970-80-ых годах статус страны в полуколониальной зависимости. В политическом смысле существует какая-то самостоятельность, но в экономическом плане страна подчинена другой.
Мы видим, что экономика рано или поздно начинает влиять на политику. Россия движется по этому пути, попадая во все большую зависимость от Пекина.