В Беларуси нашлось очередное авто якобы из РФ с бурной биографией 29.02.2024, 14:55

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Документы подделаны, номера хитро перебиты и есть двойник.

В Климовичах обнаружили очередной автомобиль с криминальной биографией, который имеет «двойника» в другой стране. У него поддельное свидетельство о регистрации в РФ, измененные VIN, к тому же авто числится в угоне в Европе. Это уже не первый случай за последнее время, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Сотрудник ГАИ остановил в Климовичах BMW 7 серии 2014 года выпуска российскими номерами, которым управлял местный житель. VIN показались инспектору подозрительными, свидетельство о регистрации транспортного средства — тоже. То и другое отправили на судебную экспертизу.

Сомнения насчет подлинности идентификационных маркировочных обозначений подтвердились — эксперты установили, что в BMW вырезан фрагмент маркируемой панели со знаками первоначальной идентификационной маркировки, а на его место установлена другая панель со знаками вторичной маркировки. Зато в ходе исследования удалось установить производственный номер кузова, который не подвергался изменению, и это помогло определить первоначальный VIN.

Выводы экспертизы документов также оказались неутешительными. Выяснилось, что свидетельство о регистрации, выданное якобы на предприятии на РФ, распечатано на принтере с имитацией защитных элементов.

Началась проверка. Выяснилось, что BMW находится в угоне в одной из европейских стран, а в России имеется Mercedes с точно таким же регистрационным номером, как и у BMW.

По словам нынешнего владельца авто, он купил его в России семь лет назад и не знал, что и документы, и идентификационный номер неоригинальны.