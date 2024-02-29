Российский военный убил «лучшую учительницу РФ», получившую грант от Путина 3 29.02.2024, 15:15

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Перед этим оккупант жаловался, что ему не оказывают должного уважения на родине.

В Якутии так называемый «герой» войны РФ против Украины расправился с обладательницей гранта от главы Кремля Владимира Путина за победу в конкурсе Лучший учитель России.

Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела рассказало издание «Настоящее время».

Как сообщается, с 2020 года неоднократно судимый за кражи, автоугоны и разбои Виктор Саввинов отбывал 11-летний срок за убийство своей собутыльницы, которую он «зарезал сразу четырьмя ножами», однако, отсидев всего пару лет, завербовался на войну.

Вернувшись в родное село Кутана Сунтарского района, 35-летний военный преступник решил отметить 23 февраля, после чего отправился к 64-летней Валентине Федоровой, чтобы отомстить ей за «былые обиды».

«Он ходил по селу и жаловался, что ему не оказывают должного уважения. Ходил по соседям и пришел к моей маме примерно в 23:00 часов, она его невестка, то есть его папа и наш папа родные братья. Мама его не пустила, и единственная позвонила главе (села), сказала, что он пьяный шатается по селу. Глава отправил участкового, который не стал арестовывать его на сутки, а отвез в сайылык (летний тип жилья у якутов — ред.) и уложил спать», — рассказала дочь очередной жертвы Саввинова.

Однако на этом рецидивист не успокоился и уже на следующий день убил своего очередного собутыльника, проломив ему голову ломом, а потом снова пошел к Федоровой и зарубил ее топором.

Удалось ли ему в итоге добиться уважения односельчан, не уточняется.