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Трамп пригласил Орбана в гости

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  • 29.02.2024, 15:35
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Трамп пригласил Орбана в гости

Экс-президент США и премьер Венгрии могут встретиться уже на следующей неделе.

Экс-президент США Дональд Трамп планирует принять в своей резиденции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на курорте Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, знакомый с планами. Встреча, вероятно, состоится 8 марта.

Эта встреча, вероятно, усилит беспокойство среди союзников США относительно перспективы возвращения Трампа к власти, отмечает источник.

Орбан, говорится в материале, как и Трамп, поддерживает популистскую политику и занимает заметную позицию лидера возрождения ультраправых в Европе.

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