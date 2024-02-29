Скандальная министр Костевич решила ужесточить закон о занятости населения 29.02.2024, 15:52

Ирина Костевич

Фото: tut.by

Перед уходом с поста.

Глава Минтруда Ирина Костевич, которая вскоре оставит своей пост и перейдет работать «депутатом», анонсировала возможные изменения по рынку труда. Ужесточения предусмотрены проектом нового закона о занятости населения. «Зеркало» рассказывает подробности по новшествам, которые хочет ввести Минтруда.

28 февраля стало известно, что «депутаты» в первом чтении приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам занятости населения». В этой новой версии предусмотрено ужесточение правил назначения пособия по безработице. Сейчас его могут назначить тем, кто стал на учет в органах по труду и занятости, а до этого работал как минимум год. Причем учитывалась также работа с перерывами. Чиновники хотят изменить условие: на пособие претендовать могут те, кто до подачи такой заявки состоял в трудовых отношениях (не обязательно у одного и того же нанимателя) минимум пять лет или работали по гражданско-правовым договорам с уплатой взносов в ФСЗН.

Из законопроекта сложно понять, перестанут ли платить пособие по безработице тем, кто до того, как стать на учет, проработал меньше пяти лет.

Как следует из документа, теперь осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленную деятельность не будут считаться занятыми. Это же касается обучающихся в дневной форме получения образования в учреждениях образования.

Если сейчас к занятым относят также «занимающихся иной не запрещенной законодательством деятельностью, приносящей заработок», то в проекте нового закона исключен и этот пункт.

Срок нахождения на учете в качестве безработного и гражданина, обратившегося по вопросам трудоустройства, не может превышать 12 календарных месяцев со дня их регистрации. Сейчас этот срок составляет 18 месяцев.

Если сейчас критерии по «подходящей работе», которая требовала смены профессии, менялись через шесть месяцев, то предлагается сделать через один. А спустя полгода подходящей будут считать вообще любую предложенную работу (кроме оплачиваемых временных работ) для тех, кто отказался пройти профессиональную переподготовку, не работал больше года, отчисленных с дневной формы обучения и тех, кто уволился по соглашению сторон. Иными словами, если с прежнего места работы вы ушли по своему желанию, встали на учет в службу занятости, но за полгода вам не удалось найти работу, которая считается подходящей вам по профессии, вам будут иметь право предлагать вообще любую работу.

Теперь у госорганов будет больше времени на назначение пособия по безработице, если сейчас это десять календарных дней, то предлагается сделать десять рабочих.

В проекте закона прописано, что в определенных случаях безработным могут приостановить выплату пособия, например, если не отмечаешься в центре занятости или не сходишь на собеседование. Если сейчас это делают сразу на три месяца, то предлагается на один.

Если центр занятости направил безработного на обучение, а тот его не закончил, то с него взыщут потраченные на это деньги. То же касается помощи переподготовки водителей для трудоустройства — если не сдать экзамен в течение трех месяцев, потраченные государством деньги на обучение придется вернуть. Такое же требование прописано в случае «неотработки у нанимателя, с которым заключен трехсторонний договор, установленного срока обязательной работы» — с некоторыми исключениями.

Напомним, в законопроекте также предусмотрено установление фиксированного размера пособия по безработице (его будет устанавливать правительство по согласованию с Александром Лукашенко, следует из документа) и введение дополнительных требований к его получению. Он вводит институт квотирования рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. А также усиление контроля за деятельностью агентств по трудоустройству.

Какое сейчас пособие по безработице и что по нему обещала Костевич

Что касается пособия по безработице, то сейчас в Беларуси максимальный его размер равняется двум базовым величинам. То есть сейчас оно составляет 80 рублей в месяц. Но есть отдельные категории официальных нетрудоустроенных, которые могут получать чуть больше. К примеру, для безработных, которые воспитывают детей, пособие увеличивают на 10%. Выходит, что такой человек может получить поддержку в размере 88 рублей. Родители трех и более детей могут рассчитывать на поддержку на уровне 96 рублей.

При этом среднее пособие по безработице ниже, чем максимально возможное. Данные по средним этим выплатам Белстат и Минтруда ранее засекретили.

Чиновники планировали за прошлую пятилетку, которая закончилась в 2020-м, поднять размер пособия по безработице до бюджета прожиточного минимума (сейчас он составляет 406,74 рубля). Ирина Костевич еще в декабре 2019 года заявляла, что среди тех, кому хотят поднять эти выплаты, — белорусы предпенсионного возраста и те, кто проживает на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда. Однако об этих планах чиновники также «забыли».

С проблемой низких пособий по безработице связана еще одна финансовая проблема — отсутствие страхования на государственном уровне для тех, кто остается без работы. В конце мая 2017-го Ирина Костевич (она была назначена на пост министра в марте этого же года) отмечала, что обсуждается введение такого страхования, которое позволит увеличить размер пособий. Министр говорила тогда, что новый документ проходит согласование.

Но в октябре 2017 года Ирина Костевич заявила, что вопрос введения страхования от безработицы сейчас не рассматривается. А в мае 2018 года министр труда, отвечая на вопросы «депутатов», анонсировала, что ввод страхования от безработицы рассмотрят в следующей пятилетке. С тех пор тишина по этому вопросу.