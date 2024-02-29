На новостройке в Лошице появились трещины 1 29.02.2024, 22:17

Дольщики забеспокоились.

Симпатичная высотка, построенная УКСом Мингорисполкома в Лошице-7, продолжает попадать в новостные сводки. Только, казалось бы, все забыли историю про солидное повышение стоимости квадратного метра (к счастью для дольщиков, все закончилось хорошо, и доплачивать за квартиры не пришлось), как на фасаде обнаружились трещины. Такой себе сюрприз накануне начала приемок, пишет «Онлайнер».

Естественно, дольщики забеспокоились. Вот как агентству «Минск-Новости» прокомментировали эту ситуацию в УКСе.

— Участки кладки из керамзитобетонных блоков — прижимная стенка толщиной 80 мм для защиты утеплителя цоколя здания от механических повреждений. Она относится к конструкции фасада и не является несущей конструкцией стен жилого дома. Работы по фасаду жилого дома, в том числе по кладке прижимной стенки из керамзитобетонных блоков, благоустройству и устройству малых архитектурных форм, не завершены и продолжатся в благоприятный период.

Однако, побывав на месте и окинув взглядом новостройку, журналисты убедились, что трещины локализованы не только на цокольном этаже, как об этом говорили в УКСе: разрыв «убегает» на самый верх десятиэтажной секции (в двух местах). Вероятнее всего, пострадал только утеплитель, сами же наружные стены крепкие и прочные (как им и положено). Посмотрим, как и когда строители будут удалять эти не радующие хозяев квартир «метки».