Зеленский назначил нового командующего Сил логистики ВСУ
- 29.02.2024, 22:29
Им стал Владимир Карпенко.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил логистики ВСУ, им стал Владимир Карпенко.
Об этом говорится в указе № 138/2024 на сайте Офиса президента Украины, опубликованном в четверг, 29 февраля.
В другом указе № 137/2024 Зеленский сообщил, что уволил Олега Гуляка с этой должности.
Генерал-майор Олег Гуляк был назначен командующим Сил логистики в июне 2021 года. До этого он более десяти лет возглавлял Одесскую военную академию. В августе 2011 года ему присвоили звание «генерал-майор». В 2017—2018 годах исполнял обязанности заместителя командующего силами антитеррористической операции (АТО).
Назначенный Александр Карпенко — бригадный генерал ВСУ. С 2021 года он был командующим логистики командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В 2022 году был награжден орденами Богдана Хмельницкого I и II степеней.
11 февраля Зеленский назначил новых командующих Сухопутных войск, Объединенных сил, Десантно-штурмовых войск и Сил территориальной обороны. Александр Павлюк был назначен новым командующим Сухопутных войск ВСУ; Юрий Содола был назначен командующим объединенных сил ВСУ; Игорь Плахута назначен новым командующим Сил территориальной обороны; командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ назначили Игоря Скибюка.