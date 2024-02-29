Зеленский назначил нового командующего Сил логистики ВСУ 29.02.2024, 22:29

Владимир Карпенко

Им стал Владимир Карпенко.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил логистики ВСУ, им стал Владимир Карпенко.

Об этом говорится в указе № 138/2024 на сайте Офиса президента Украины, опубликованном в четверг, 29 февраля.

В другом указе № 137/2024 Зеленский сообщил, что уволил Олега Гуляка с этой должности.

Генерал-майор Олег Гуляк был назначен командующим Сил логистики в июне 2021 года. До этого он более десяти лет возглавлял Одесскую военную академию. В августе 2011 года ему присвоили звание «генерал-майор». В 2017—2018 годах исполнял обязанности заместителя командующего силами антитеррористической операции (АТО).

Назначенный Александр Карпенко — бригадный генерал ВСУ. С 2021 года он был командующим логистики командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В 2022 году был награжден орденами Богдана Хмельницкого I и II степеней.

11 февраля Зеленский назначил новых командующих Сухопутных войск, Объединенных сил, Десантно-штурмовых войск и Сил территориальной обороны. Александр Павлюк был назначен новым командующим Сухопутных войск ВСУ; Юрий Содола был назначен командующим объединенных сил ВСУ; Игорь Плахута назначен новым командующим Сил территориальной обороны; командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ назначили Игоря Скибюка.