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Американец выиграл в лотерею $50 000, списав выигрышную комбинацию у другого игрока

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  • 29.02.2024, 22:39
Американец выиграл в лотерею $50 000, списав выигрышную комбинацию у другого игрока

Мать счастливчика была настолько взволнована, что ей пришлось выпить успокоительное.

68-летняя американка отправила своего сына поучаствовать в розыгрыше лотереи, передав ему купленный для этого лотерейный билет. При этом женщина всегда использовала постоянную последовательность чисел. Но сын, заглянув в билет другого игрока, решил изменить комбинацию и воспользоваться той, которую увидел в чужом билете, передает «Лига».

Находясь на приеме у врача позже в тот же день, женщина проверила выигрышные номера с помощью приложения лотереи на своем телефоне. Именно в этот момент она поняла, что выиграла $50 000. Она была настолько взволнована, что ей пришлось принять успокоительное, прежде чем ехать домой.

«Это очень нужные деньги», — сказала счастливая женщина. Она планирует использовать свой выигрыш на оплату счетов и ремонт дома.

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