Лимиты на товары из-за границы намерены сократить 29.02.2024, 23:14

Но все могут переиграть — отменить потолок и ввести дополнительный налог.

С 1 апреля в Беларуси собираются урезать беспошлинные лимиты на посылки из-за границы и ввезенные наземным транспортом товары. Это намерены сделать на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит и наша страна. Однако теперь стало известно о еще одном возможном новшестве по товарам из-за границы, которые могут ввести на уровне ЕАЭС, — вообще отменить беспошлинные лимиты на товары из-за рубежа, но ввести дополнительный налог на них, передает «Зеркало».

Напомним, нынешние беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за рубежа через наземные границы (1000 евро и 31 килограмм за одну поездку) и посылки из-за рубежа (такой же потолок, только за одну бандероль) ввели на уровне ЕАЭС в апреле 2022 года — до 1 октября, а потом их трижды продлевали, в последний раз — до 1 апреля 2024 года. С инициативой продлить действие повышенных лимитов на уровне ЕАЭС выходила Россия.

До этого в Беларуси действовали ограничения на уровне 500 евро и 25 килограмм на ввоз товаров из-за рубежа через наземные границы, а на посылки — 22 евро и 10 килограммов на одну посылку. С 1 апреля их намерены установить на уровне 500 евро и 25 килограммов (наземным транспортом) и 200 евро и 31 килограмм (посылкой). Именно такие лимиты, которые будут действовать с апреля, сейчас указаны на сайте Государственного таможенного комитета.

Тем временем в России выступают за то, чтобы больше не продлевать действие повышенных беспошлинных лимитов на товары из-за границы. Однако сейчас на уровне ЕАЭС обсуждается вариант отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров, купленных за рубежом, пишут «Известия». После устранения такого порога на продукцию из-за границы предлагают обложить такие товары единой пошлиной, размер которой составит около 5%. Вопрос уже обсуждают в Евразийской экономической комиссии. Такой шаг может симметрично увеличить стоимость зарубежной продукции. Если такое решение будет принято на уровне ЕАЭС, то Беларусь также, скорее всего, будет ему следовать.

Какие сейчас тарифы за перевес

Если превысить беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за рубежа через наземные границы, то нужно будет заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения. Что касается провоза сигарет, то, как и сейчас, так и в апреле, лимит — 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака (или эти товары в ассортименте общим весом не более 250 грамм на одного совершеннолетнего). Ограничения по алкоголю — 3 литра на одного совершеннолетнего.