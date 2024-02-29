Литва предлагает ЕС на законодательном уровне закрепить отказ от российского газа 2 29.02.2024, 23:16

Министры энергетики стран ЕС обсудят это предложение на следующей неделе.

Европейский союз должен закрепить в законе свой план по отказу от российского газа до 2027 года.

Об этом сообщает Reuters.

Министры энергетики стран ЕС будут обсуждать это предложение на следующей неделе.

Импорт газа в Европу из России резко упал после вторжения РФ в Украину в 2022 году, и Европейская комиссия предложила Европе прекратить зависимость от российского ископаемого топлива к 2027 году.

Но страны ЕС до сих пор избегали применения санкций к импорту российского газа или сжиженного природного газа, от которого все еще сильно зависят такие страны, как Австрия и Венгрия.

В документе, подготовленном Литвой, с которым ознакомилось агентство Reuters, Европейской комиссии предложен закон, устанавливающий, что 2027 год станет жестким сроком для стран по поэтапному отказу от российского газа и СПГ.

Идея заключалась бы в том, чтобы дать национальным правительствам более твердые правовые основания для сокращения российского импорта (например, через расторжение долгосрочных контрактов на поставку российского газа), избегая при этом применения санкций.

«Такое законодательство должно дать государствам-членам возможность принимать необходимые меры на национальном уровне для соблюдения такого срока», - говорится в документе.