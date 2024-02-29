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«Дежурили под офисом двое суток»

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  • 29.02.2024, 23:28
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«Дежурили под офисом двое суток»

В «Северном береге» с ажиотажем стартовали продажи квартир в новом доме.

Застройщик анонсировал старт продаж неделю назад. Вокруг поднялось много шума: цена за «квадрат» в доме с панорамными видами на берегу Цнянки начиналась от невиданных 994 евро. Одни засомневались, другие поспешили к офису, чтобы заключить договор, пишет Onliner.by.

Дом с переменной этажностью «Грув» замыкает первую фазу строительства «Северного берега» и обещает вырасти во втором квартале 2025-го. Пока на площадке ведутся подготовительные работы. К слову, квартиры в последующих новостройках первого квартала планируют продавать уже в готовых домах: то есть дольщиков привлекать не будут. Журналисты съездили к офису застройщика, чтобы посмотреть, сколько минчан решило вложиться в «квадраты», к строительству которых еще не приступили.

К офису мы подъехали за пару часов до старта продаж и удивились количеству людей. Пожалуй, за последний год такой ажиотаж наблюдался впервые.

Замечаем в толпе Сергея, который стоит под дверями уже с пяти утра. Говорит, списки из желающих стали формировать уже за два дня до старта продаж. Мужчина планирует продать трешку и купить в «Северном береге» четырехкомнатную квартиру. Новый перспективный район привлек Сергея, прежде всего, относительно низкой этажностью и амбициозными планами на будущее. Слышал, что в перспективе здесь появится много образовательных учреждений для детей, «заточенных» на искусственный интеллект.

— Большую роль при выборе дома сыграла его близость к Цнянскому водохранилищу, — рассказывает минчанин. — Все рассчитывают на прогулки по парку, правда, никто не берет в расчет, что он довольно маленький, летом яблоку будет негде упасть. Мне кажется, у многих слегка завышенные ожидания от этой застройки, все-таки инфраструктуры никакой пока нет. У меня, например, ребенок ходит в школу, и я пока не понимаю, как решать этот вопрос после сдачи дома. Я присматривался к «Леваде», но мне не понравились планировки в квартирах.

По словам минчанина, он работает в строительной сфере, поэтому знает все тонкости этого дела.

— Я вижу, как пристально наблюдает за проектом технадзор: подрядчиков гоняют дай бог. Поэтому хочется верить, что все будет на высоте.

Молодая пара — Елена и Дмитрий — загорелись покупкой новой квартиры буквально сразу, когда услышали про старт продаж. Минчане признаются: однушка в Каменной Горке стала для них мала, поэтому к новостройкам присматривались давно. Ребята прицелились на перспективный «Северный берег», поскольку он позиционирует себя как квартал семейного типа.

— Здесь довольно большие площади в квартирах, плюс удобное кредитование и отсрочка платежа в первый год, — говорят супруги. — С размером жилья пока не определились, но рассматриваем вариант от 60 «квадратов». Думали про «Зеленую гавань», но квартал далеко от Минска, а нам хотелось бы жить в черте города. Плюс почти за ту же стоимость квартиры там меньше по площади.

— Детей придется возить на кружки, это неудобно, — добавляет Дмитрий. — Знаю об этом от брата, который стал «таксистом» для сына. Хотим, чтобы все было в шаговой доступности.

Временное отсутствие социальной инфраструктуры в «Северном береге» минчан не смущает.

— Застройщик обещал возвести сад и школу в ближайшие пару лет, поэтому мы, как настоящие белорусы, верим в светлое будущее, — смеются супруги. — И что все будет так, как они рисуют в своих рекламных буклетах. А вообще, если честно, других альтернатив не видим. Возьмите тот же столбик напротив «Ренессанса» — MOD house. Там цена еще больше. При этом из бонусов только парковка под окнами.

Еще одна молодая семья, которая решила сменить место для жизни — Дарья и Сергей. Переезжать планируют из «Минск Мира»: спустя два года супругам стало не хватать 38 «квадратов», поэтому решили перебраться в квартиру побольше.

— Мы жили в разных районах, поэтому нам есть с чем сравнить, — рассказывает Дарья. — Когда узнали про «Северный берег», сразу поняли — это то, что нужно. Мы хотим завести ребенка и собаку, поэтому места для прогулок будет достаточно. Муж сам из Зеленого Луга, любит гулять по Цнянке. У нас родители живут за городом, как раз в витебском направлении, им будет удобно приезжать в гости.

Приятный бонус от застройщика, по словам Дарьи и Сергея — подарок в виде кладовки, где можно хранить велосипеды и коляску.

— Мы присматривались к Новой Боровой, но поняли: если что-то случится с машиной, у нас будут проблемы — как добраться до города. В черте Минска привлекал «Грушевский посад», но там с одной стороны шумит проспект, с другой — нет зелени и места для прогулок с коляской. Если говорить про цену за «квадрат», она сейчас везде плюс-минус такая же, только в «Северном береге» зелени больше и планы у застройщика амбициозные. Хочется верить, что все будет реализовано.

Замечаем в толпе молодого парня. Зовут его Вадим, и будущую квартиру в квартале на берегу Цнянки он присматривает для родителей, которые живут сейчас в Слониме.

— Если честно, другие варианты даже не брал в расчет. Этот жилой комплекс идеально подходит старикам: рядом есть лес и озеро, при этом все в черте города. Да, цена немаленькая, но у «Северного берега» много преимуществ, за которые можно заплатить.

«Мы действительно стартуем от 994 евро за „квадрат“»

По словам начальника отдела маркетинга Ларисы Фишман, «Грув» — последний дом из первой очереди застройки в «Северном береге», который будут продавать на этапе строительства.

Он находится на второй береговой линии от Цнянского водохранилища и имеет 6−7 этажей. В нем есть разные варианты квартир: от однушек до четырехкомнатных. Их особенность — в функциональных планировках, которые не уступают высоткам в Дубае. Квартиры светлые, с большим количеством окон в пол. Их будут сдавать в черновой отделке: со стяжкой на полу, штукатуркой на стенах, в том числе и в санузле.

— Цена за «квадрат» в «Северном береге» действительно стартует от 994 евро и дальше варьируется от площади квартиры и этажности, — рассказывает Лариса. — Мы предлагали квадратный метр по цене от 1488 евро, но только в двух домах, где квартиры шли с отделкой. На них, к слову, тоже остается высокий спрос.

В планах у застройщика — приступить ко второй фазе строительства.

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