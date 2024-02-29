Трамп предложил Байдену посоревноваться в когнитивных тестах 5 29.02.2024, 23:38

Экс-президент США утверждает, что сам успешно их сдал.

Бывший президент США Дональд Трамп предложил нынешнему американскому лидеру Джо Байдену пройти когнитивный тест. Трамп утверждает, что сам успешно сдал тест. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, его слова приводит Fox News.

«Нечестный Джо Байден должен пройти когнитивный тест. Может быть, так мы сможем выяснить, почему он принимает такие ужасные решения», — написал Трамп в соцсети. «Я сдал два и оба успешно (без ошибок)», — сообщил экс-президент.

По его мнению, все, кто претендует на пост президента, должны пройти тест «в обязательном порядке».

81-летний Байден, как и 77-летний Трамп, собираются участвовать в президентских выборах в ноябре.

Накануне Белый дом опубликовал результаты планового ежегодного медосмотра президента в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Из них следует, что Байден страдает «обструктивным апноэ во сне», которое может иметь последствия в виде ухудшения памяти и возможностей интеллекта. А из-за гастроэзофагеального рефлюкса — нарушения в работе желудочно-кишечного тракта — ему приходится «чаще прочищать горло». По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американскому лидеру, по заключению врачей, не требуется оценка умственных способностей. Она также отметила, что он, выполняя свои обязанности, и так проходит «тест» каждый день.