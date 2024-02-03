Apple подтвердила выпустит собственный генеративный ИИ 3.02.2024, 1:08

Громкий анонс.

Позже в этом году компания из Купертино обещает презентовать свои наработки по созданию генеративного искусственного интеллекта, на который потратили «кучу времени и усилий».

Генеральный директор Apple Тим Кук несколько раз упомянул о том, что компания работает над программным обеспечением с функциями генеративного искусственного интеллекта, во время квартального отчета о прибыли, пишет The Verge.

Кук уточнил, что обновление поступит «позже в этом году», но отказался раскрывать какие-либо детали.

«Мы будем продолжать инвестировать в технологии, которые будут формировать будущее. Это включает в себя искусственный интеллект, на который мы продолжаем тратить огромное количество времени и усилий, и мы будем рады поделиться деталями нашей текущей работы в этой сфере позже в этом году. … Позвольте мне просто сказать, что я считаю, что для Apple есть огромные возможности с генеративным искусственным интеллектом и искусственным интеллектом, не вдаваясь в дополнительные детали и не забегая вперед», — сказал Кук в своих подготовленных замечаниях.