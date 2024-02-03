Эксперт рассказал, как улучшить здоровье мозга с помощью музыки 1 3.02.2024, 19:48

Опубликованы результаты нового исследования.

Новое исследование, проведенное экспертами Университета Эксетера, показало, что если человек занимается музыкой на протяжении всей своей жизни, то в старости его мозг будет более здоровым. Особенно позитивно показало себя фортепиано, подчеркнули ученые. Игра на музыкальных инструментах в течение жизни связана с улучшением памяти, способностью решать сложные задачи. Если не останавливаться и продолжать музицировать, результаты будут еще лучше.

Музыкотерапия действительно обладает оздоравливающим эффектом, рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

Суть ее строится на том, что определенные звуки, ритмическая структура, сами инструменты вызывают определенные эмоции, требуют задействования определенных навыков. Инструменты обладают акустическим и ритмическим рисунком, требуют взаимодействия с ними, что актуализирует некоторые когнитивные резервы и возможности. Далеко не секрет, что те или иные инструменты влияют на эмоциональное состояние человека.

Было показано, что игра на инструменте, обучение игре, даже если речь идет про самые простые варианты, просто как вариант времяпрепровождения, игра для себя, а не профессиональное освоение, приводят к тому, что в пожилом возрасте минимизируются риски гериатрической депрессии, снижается чувство одиночества, уменьшаются умеренные когнитивные нарушения, снижаются риски тяжелых форм деменции, включая сосудистую. Действительно, игра на музыкальных инструментах имеет такую функцию, как когнитивная стимуляция.

Когда человек осваивает тот или иной музыкальный инструмент, это относится к игровой исследовательской деятельности, что хорошо влияет на нейрогенез и последующую нейропластичность мозга. Нейрогенез — это образование новых клеток в головном мозге, процесс, который идет всю жизнь человека. Нейропластичность с возрастом, особенно после 60 лет может претерпевать изменения. Но под воздействием амплифицирующих, то есть обогащающих факторов, как, например, игра на музыкальном инструменте, прослушивание живого звука, игра на инструментах в группе, происходит положительное воздействие на психическое здоровье и на когнитивное состояние человека.

Было проведено исследование, которое показало, что игра на музыкальных инструментах — духовых или клавишных — очень положительно сказывается на кардиологическом сердечно-сосудистом здоровье, при респираторном статусе минимизируются головные боли, напряжения.

Музыка положительно влияет на когнитивный потенциал, резерв, поэтому музыкотерапия во многих странах, включая Россию, активно включается в программы реабилитации пожилых людей, которые страдают депрессиями, деменциями. Такое занятие помогает перестраивать поврежденные участки.

Игра на музыкальных инструментах — это не только новые когнитивные навыки, но это вообще новое для мозга в плане освоения. Нервная система перестраивается, образуя новые функциональные звенья.

Кроме того, игра на инструменте или прослушивание музыки может отличаться и катарсическим явлением — кто-то плачет, кто-то что-то отгоревывает, кто-то, наоборот, радуется, у кого-то актуализируются какие-то воспоминания. Музыкотерапия позитивно сказывается на физическом и психическом состоянии человека.