«На «разборках» много запчастей с дефектами» 3.02.2024, 20:04

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Какие проблемы испытывают автосервисы и рынок запчастей в Беларуси.

Рынок автозапчастей и сервисное обслуживание автомобилей в сфере автомобильных услуг идут рука об руку, и если растет дефицит запчастей, то дорожает и сервис, пишет abw.by.

Тенденция роста стоимости товаров и услуг сохранилась частично из-за роста курса валют, частично из-за дефицита некоторых запчастей. Изменились каналы поставок автокомпонентов и средств по уходу за автомобилями. Западные ворота поставок фактически закрылись.

«Число клиентов за последние три года не растет, но и меньше их не становится. Освоили в последнее время новое для себя направление в поставках запчастей, которым стала Турция. Что касается критичных моментов, то к ним я бы отнес желание клиентов выиграть на стоимости ремонта за счет бэушных компонентов, – рассказал Дмитрий, владелец СТО и магазина запчастей в небольшом райцентре. – На тех же «разборках» много запчастей с дефектами – сами понимаете, автомобили туда приходят после аварий или с крайней степенью амортизации. Мы предупреждаем клиентов о таких нюансах и не даем гарантии. В целом отмечу, что автовладельцы стали гораздо бережнее относиться к своим машинам – есть стимул».

Владельцы сервисов, с которыми удалось пообщаться, отмечают несколько возникших в ситуации дефицита тенденций. Во-первых, за последние пять лет увеличился средний возраст автомобилей – в среднем с 9 до 12 лет. Во-вторых, пришлось отказаться от различных бесплатных опций в обслуживании. Кроме того, ремонт стал сложнее, что требует высокой квалификации специалистов сервисов, и над этим надо работать, если думать о будущем бизнеса.

Что касается рынка запчастей, то небольшие компании перешли здесь на ручное управление своими базами данных. Сохранились каналы поставок от дилеров не только оригинальных запчастей, но и взаимозаменяемых, но часто приходится искать редкие детали, и здесь уже возникают сложности. Как отмечают владельцы магазинов, логистика совершенствуется теперь, благодаря мощному скачку е-commerce, расширила географию поиска запчастей до небывалых границ.