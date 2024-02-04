Беларусь стремительно теряет предпринимателей 4.02.2024, 9:06

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Шокирующие цифры.

За прошлый год число индивидуальных предпринимателей в Беларуси сократилось на 10 215. Это следует из данных Белстата.

Количество индивидуальных предпринимателей в Беларусь за прошлый год сократилось с 262,7 тысячи до 252,5 тысячи.

При этом нельзя сказать, что чиновникам удалось стимулировать предпринимателей активно открывать компании. Количество юрлиц за год увеличилось всего на 4,09 тысячи.

Больше всего индивидуальных предпринимателей традиционно зарегистрировано в Минске. Однако в столице третий год якобы по техническим причинам не регистрируют новые ИП, и их число активно сокращается. За прошлый год — с 74,9 до 68,7 тысячи. При этом в Минской области, где чаще стали регистрироваться те, кто не может сделать это в Минске, тоже идет снижение числе ИП: с 46,4 до менее чем 46,2 тысячи.