FT: Запад придумал хитрый план конфискации российских активов в пользу Украины 2 4.02.2024, 9:22

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Бельгия представила схему для стран G7.

На Западе придумали новый способ конфискации замороженных российских активов, который даст возможность приступить к финансированию Украины уже сейчас, а вопрос конфискации средств РФ отложить на потом.

Как сообщает Financial Times, финансировать Киев планируется за счет выпущенных западными государствами долговых обязательств, которые будут обеспечены замороженными российскими активами.

После окончания войны союзники потребуют от РФ погасить долг, а если она не согласится сделать это, то ее суверенные активы будут конфискованы.

Такой план странам G7 разослала Бельгия, в которой хранятся замороженные российские ценные бумаги на сумму 191 млрд евро.

Представители двух западных государств рассказали изданию, что на сегодняшний день описанный выше вариант рассматривается союзниками в качестве основного.

«Подобная структура поддержки позволит коалиции собрать средства для Украины без необходимости немедленного решения юридических вопросов относительно конфискации российских суверенных активов», - говорится в материале.

Вопрос конфискации российских активов постоянно обсуждается властями западных стран, но до конкретных решений дело пока не дошло.

В частности, такие ведущие страны ЕС, как Германия и Франция, заявляют о необходимости поиска механизма конфискации российских средств, который был бы неуязвим с юридической точки зрения.

Простое изъятие может пошатнуть веру других стран, что юрисдикции западных государств являются безопасным местом для хранения активов.

«Использование активов в качестве залога для привлечения долга - это попытка найти компромисс между различными точками зрения за столом переговоров», - рассказал один из собеседников газеты.