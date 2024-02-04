В Беларуси продают эксклюзивный BMW 1967 года почти без пробега 4.02.2024, 14:48

Сколько хотят за авто?

Оказывается, в Беларуси есть BMW 2000C/CS 1967 года выпуска и эта машина, которую не в каждом музее БМВ можно встретить, выставлена на продажу.

BMW 2000C/CS 1967 входил в серию Neue Klasse («Новый класс»). Эта линейка седанов и купе стала первой с 1930-х годов, на которой начали применяться полностью новые фирменные шасси и двигатель. Они заложили основу для современных BMW на десятилетия вперед, пишет av.by.

Руководство BMW, регулярно несшее убытки в течение 1950-х, возлагало на Neue Klasse большие надежды. В то время компания больше внимания уделяла экономичным автомобилям (например, Isetta) и мотоциклам. К середине и концу 1950-х годов люксовые предложения BMW устарели и были неконкурентоспособны. Балансовые отчеты не радовали, и организация начала обсуждать возможность слияния с Daimler.

В 1960-м богатые промышленники братья Герберт и Геральд Квандт приобрели контрольный пакет акций BMW (потомок Штефан Квандт до сих пор является крупнейшим акционером с 29-процентной долей). Почти сразу же Квандты приступили к реализации проекта Neue Klasse, призванного оживить модельный ряд марки.

Дизайн автомобиля был разработан в Мюнхене под руководством Вильгельма Хофмайстера, а сборку кузова осуществляла фирма Karmann из Оснабрюка. Необычное оформление передней части с большими прямоугольными блок-фарами (на рынках США и Великобритании из-за законодательных особенностей их заменяли сдвоенными круглыми), решеткой радиатора в виде двух почек и вертикальными вентиляционными прорезями вдоль всего бампера вызвало неоднозначную реакцию критиков, но в остальном модель оказалась удачной.

Независимая задняя подвеска с полусферическими рычагами определила динамику BMW для последующих поколений, дав начало слогану Ultimate Driving Machine. Новый двигатель M10 и его производные долгие годы служили источником энергии для авто БМВ и даже стали основой силовых агрегатов для «Формулы-1» и гонок на выносливость.

BMW 2000CS 1967 года был во главе нового класса. Считайте его родоначальником современного купе 6-Series. Оснащенный 2,0-литровой версией двигателя M10, двухкарбюраторный агрегат выдавал 120 лошадиных сил. С завода он работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. «Автомат» в качестве опции предлагался только для более скромной версии 2000С (с одним карбюратором, 100 л. с.).

Купе 2000SC разменивало «сотню» за 11,2 секунды и разгонялось до 185 км/ч, что по нынешним временам совсем не впечатляет. Впрочем, и в 1960-е конкурентов по части динамики у автомобиля хватало. Основная часть покупателей предпочла заплатить немного больше за 2000CS, в результате чего машин помощнее выпустили около 10 000 экземпляров (против 4 000 более скромных 2000C).

Цена в Беларуси

Владелец эксклюзивного купе в Беларуси находится в Минске. Он говорит, что у 57-летнего BMW пробег составляет 18 000 км. Также в объявлении указано, что автомобиль на белорусском учете и полностью на ходу.

Просят за BMW 169 650 руб. (примерно 53 000 долларов).

Отметим, приблизительно за такие суммы аналогичные машины и покупали на зарубежных интернет-аукционах. А, к примеру, за нерабочие экземпляры из разряда гаражных находок выставляли прайс в 9 000 у. е.