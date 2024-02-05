Эксперты прогнозируют подорожание доллара на этой неделе. 5.02.2024, 8:07

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Каким будет курс?

К окончанию недели, в четверг 8 февраля, настроение на мировом финансов рынке могут создать данные по безработице в США, пишут аналитики сайта myfin.by.

Дело в том, что на последнем заседании ФРС председатель Джером Пауэлл ясно дал понять, что пока инфляционные факторы окончательно не минимизируются, никакого смягчения монетарной политики ждать не следует. И вот последние данные NFP в прошлую пятницу подтвердили, что рынок рабочей силы в Штатах далек от охлаждения. Вместо снижения количества рабочих мест до прогнозных 155К в декабре 2023 года, их число выросло до 317К. То есть более чем вдвое против прогноза. И в ноябре данные были пересмотрены в сторону увеличения. Это противоположно тому, что ожидают Джером Пауэлл и ФРС. Прогноз на статистику в четверг пока также в сторону снижения количества заявок на безработицу, или, иначе говоря, на снижение безработицы в целом и разогрев рынка рабочей силы. Это один из ключевых факторов при обсуждении монетарной политики и игнорировать его не стоит.

С учетом сказанного, можно ожидать, что на текущей неделе обменный курс белорусского рубля к доллару США продолжит плавно идти вверх, возможно до USD/BYN 3,2500. Российский рубль при этом продолжит снижаться, нижний уровень пока около RUB/BYN 3,5000 за 100 российских рублей.