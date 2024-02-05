Сенат США представил пакет помощи Украине и Израилю 1 5.02.2024, 9:31

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Голосование за документ назначено на 7 февраля.

В понедельник, 5 февраля, Сенат США обнародовал пакет законов на 118 миллиардов долларов, который содержит финансирование охраны границ, а также помощь Украине, Израилю и другим союзникам США. Документ опубликован на сайте Сената. Голосование за документ назначено на 7 февраля.

Законопроект содержит 60 миллиардов долларов для Украины, помощь Израилю на 14 миллиардов, почти 5 миллиардов союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 20 миллиардов на усиление миграционной политики, а также оказание гуманитарной помощи гражданским жителям сектора Газа.

Средства для Украины предусматривают 20 миллиардов долларов на пополнение складов в США, 15 миллиардов — на обучение украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки, а также 14 миллиардов для закупки нового оружия на предприятиях американского ВПК.

Также около 8 миллиардов долларов должны пойти на прямую бюджетную поддержку Украины, а около 2 миллиардов — на поддержку приоритетных отраслей ее экономики.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон настаивает на отдельном законопроекте о помощи Израилю без денег для Украины и скептически относится к соглашению в Сенате.

В Белом доме предложение Джонсона называют «циничным политическим маневром» и «хитростью» и намекают, что президент США Джо Байден не подпишет отдельный законопроект с помощью Израиля, если такой документ попадет ему на стол.

31 января в своей первой официальной речи на посту спикера Джонсон заявил, что соглашение, которое формируется в Сенате, не является достаточным, чтобы предотвратить проникновение мигрантов из Мексики в США. Накануне Джонсон уже намекал, что не разблокирует помощь Украине. Соглашение в Сенате он назвал «абсолютно мертвым».