Качество белорусской экономики хотят поднять заклинаниями 3 Алесь Гудия

5.02.2024, 12:26

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Контролеров много, хороших профессионалов недостает.

В советское время Беларусь часто воспринималась как витрина Советского Союза. После его распада акцент на пропаганду советского наследия у белорусских властей сохранился. Более того, это наследие чиновниками было взято на вооружение как идеологическая база экономики, повышению качества которой решено посвятить 2024 год.

Опять двадцать пять

Трудно предсказать, насколько объявление 2024-го Годом качества повысит уровень жизни белорусов. Тем более что (вы будете долго смеяться) нынешний год не первый, когда в стране проводится Год качества — предыдущим был 2010-й.

Маловероятно, что чиновники, ответственные за идеологическую составляющую, забыли, что Беларусь уже пережила Год качества 14 лет назад. Поэтому важно разобраться в том, какое новое содержание придается понятию «качество» сейчас, а также вспомнить, через какие годы (в плане лозунгов) прошла страна до наступления очередного года качества.

Можно ли сказать, что тот или иной год дал прорыв в решении сформулированных задач? Вряд ли.

Да, предыдущий Год качества принес белорусской экономике относительную стабильность, однако платой за это стали рост внешней задолженности и усиление интеграционных процессов (проще говоря — привязки к России). К тому же в следующем — 2011 году страна столкнулась с гиперинфляцией и резкой девальвацией национальной валюты. Это были последствия накачки экономики пустыми деньгами к президентским выборам.

В нынешнем году расширить внешнюю кредитную поддержку экономики практически невозможно, а интеграция с Россией уже и так, скажем дипломатично, на высоком уровне. Вероятно, поэтому новый Год качества чиновники постараются наполнить иными изысками.

Указ перекладывает ответственность на общество

Дьявол, как известно, кроется в мелочах. Поэтому многое открывается при сравнении преамбул указов об объявлении 2010-го и 2024-го годами качества.

2010-й был объявлен таковым в целях «дальнейшего повышения качества жизни белорусского народа, предусматривающего подъем экономики и обеспечение ее конкурентоспособности, модернизацию производства на основе активного внедрения новейших технологий, динамичное развитие науки и образования, кардинальное улучшение условий труда и быта людей, рост их благосостояния, совершенствование культуры межличностных отношений».

2024-й — в целях «дальнейшего повышения качества жизни белорусского народа, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики на мировой арене, стимулирования инициативы, формирования в обществе ответственности за результаты своего труда и чувства сопричастности к будущему страны».

Во-первых, становится очевидным, что преамбулы обоих документов объединяет общая благородная цель — повысить качество жизни белорусского народа. Заметим, что с 2010 года населения в стране стало меньше минимум на 300 тысяч человек. Следовательно, при равномерном распределении качества в новом году оно должно стать более доступным для каждого гражданина.

Во-вторых, стремление к повышению конкурентоспособности остается неизменным. С учетом высокой зависимости белорусской экономики от успехов на внешних рынках и необходимости защищать внутренний рынок конкурентоспособность была и остается ключевым элементом выживания экономики.

Но есть и принципиальная разница в нарративах документов. В 2010 году повышение качества жизни и подъем экономики связывались с созданием благоприятных условий для бизнеса и населения. По сути, декларировалось стремление государства работать в этих направлениях. А вот более свежий указ перекладывает ответственность на общество, призывая его стать инициативным, нести ответственность за достижение целей и чувствовать сопричастность к будущему страны.

В целом эти различия свидетельствуют о нежелании государственного аппарата чересчур напрягаться, а тем более идти на реформы, а также о кризисе идей среди чиновников и отсутствии четкого образа будущего, который можно было бы предложить обществу.

В таких условиях единственной альтернативой может стать подмена образа будущего картинами прошлого. Примером этого стремления является создание для белорусских товаров Знака качества, основанного на советском аналоге. Экономике предлагается стать конкурентной завтра благодаря образу советского качества из вчерашнего дня.

Контролеров много, хороших профессионалов недостает

Государственный знак качества СССР был создан в 1967 году, чтобы поощрять улучшение качества и эффективности общественного производства. Пятьдесят семь лет спустя эмблема пережила перерождение в Республике Беларусь. Новый знак сохраняет много общих черт с предшественником, но некоторые отличия отмечаются и в дизайне, и в сути использования.

При присвоении советского знака подчеркивалась принадлежность продукции к «высшей категории качества, отвечающей современному уровню потребительских, в т.ч. эстетических, требований». В белорусском случае акцент делается на «конкурентоспособности продукции и обеспечении признания достижений в области качества».

Советский пятиугольный символ представлял пять аспектов качества: надежность, доступность, безопасность, эстетичность и новаторство. В свою очередь, белорусский знак выделяет безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность.

Таким образом, «качество по-белорусски» скорее связано с экологией и технологиями, чем с доступностью и надежностью. Здесь можно усмотреть нечто отражающее реальность, а может быть и горькую иронию, поскольку многие белорусские товары становятся все менее доступными, а их надежность часто вызывает нарекания.

На новый знак качества наверняка могут претендовать белорусские промышленные гиганты, такие как МАЗ, БелАЗ и МТЗ. Но, как дал понять Александр Лукашенко на совещании 5 января, «формализм и разгильдяйство» изгонять с помощью знака попытаются по всей экономике.

Судя по указанию Лукашенко «поставить контроль качества производимых товаров и услуг, качества жизни страны на более высокий уровень», упор традиционно сделают скорее на контроле, чем на самом качестве. Да и сама система такова, что контролеров в стране все больше. Чего не скажешь о профессионалах, способных обеспечивать высокое качество. Может, поэтому последних в республиканском плане мероприятий по проведению в 2024-м Года качества предлагается награждать личным клеймом качества. Форма клеймения документом не определена.

И наконец, подчеркнем, что качество во многом зависит от рамочных условий, в которых работает экономика, а они сейчас не ахти. Чиновничьими же заклинаниями качество не подняли в советские времена, тем более не поднимут сейчас.

Алесь Гудия, «Позiрк»