Воздушные шары Путина Телеграм-канал «Запретное мнение»

5.02.2024, 13:14

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Больше летать не на чем.

Немецкая исследовательская компания Jacdec подсчитала, что в 2023 году в РФ произошло не менее 74 авиапроисшествий — это на 38 больше, чем в 2022.

На каждые 100 000 вылетов приходилось почти 10 авиапроисшествий, тогда как годом ранее — только пять.

Большинство аварий связаны с западными санкциями, которые были введены после вторжения в Украину и отрезали путинскую РФ от техобслуживания самолётов и поставок запчастей.

К таким происшествиям, например, относятся случаи возгорания или иного выхода из строя двигателей во время полётов, повреждения шасси при приземлении, а также неисправности закрылков, которые приводят к отклонению от курса.

По мнению директора по стратегии и политике безопасности Flight Safety Foundation Генри Гурджи, «у Кремля нет доступа к запчастям и он мало что может сделать. Это начинает оказывать серьёзное влияние».

По прогнозу консалтинговой компании Oliver Wyman, к 2026 году российский авиапарк сократится более чем вдвое, что станет мощнейшим ударом по экономике, поскольку для страны такого размера авиаперевозки имеют решающее значение.

Ну ничего, ещё немного и на замену современным самолётам путинский режим начнёт производить воздушные шары. Они и роднее, и временем проверены.

Только лучше станет!

Телеграм-канал «Запретное мнение»