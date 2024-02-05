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Доллар снова подорожал на торгах в Беларуси

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  • 5.02.2024, 13:35
  • 2,928
Доллар снова подорожал на торгах в Беларуси

Российский рубль и юань подешевели.

Торги на БВФБ 5 февраля закончились ростом доллара и евро. Российский рубль и юань подешевели.

Доллар сегодня подорожал на 0,34%, или на 1,09 копейки, до 3,2222 рубля.

Евро вырос только на 0,1%, или 0,04 копейки, до 3,48 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,47%, или на 1,65 копейки. За 100 российских сегодня давали 3,5286 беларусского рубля.

Юань снизился на 0,04%, или на 0,18 копейки. 10 юаней оценили в 4,4613 рубля

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