В тихом центре Минска продается квартира «из богатых 2000-х» 1 5.02.2024, 14:31

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Дерево, барная стойка, элитный дом.

В элитном доме начала 2000-х на Пулихова на продажу недавно выставили квартиру, которая сохранила стиль достатка того времени. Тут и массивная деревянная мебель, и барная стойка в кухне, и арка, и техника Bosch. Realt рассказал об этом доме и квартире подробнее.

Дом на Пулихова, 43 построили в 2000 году. Он находится в тихом центре напротив Свислочи. Вот это место на карте:

И на тот момент это была элитка: закрытая территория, подземный паркинг, зеленый район, где раньше селилась партийная номенклатура.

Люди тут селились тоже непростые. Но квартиры на вторичке тут появляются нечасто.

Но недавно тут выставили на продажу двухкомнатную квартиру площадью 83,6 квадрата. У нее вот такая планировка:

В квартире большая гостиная площадью 30 квадратов. На полу — ламинат. Выглядит она вот так:

В спальне — большая деревянная кровать и массивная деревянная мебель. Дверь — в виде арки. В общем, все в стиле достатка 2000-х.

Кухня — немаленькая. Площадь — 16 квадратов. Тут стиль 2000-х заметен еще больше — есть даже модная в те времена барная стойка.

Санузел совмещенный. Зато площадь у него как у кухни в хрущевке.

В общем, ремонт в квартире хоть и из 2000-х, но он не выглядит вычурно или совсем несовременно. Видно, что делали все нормально. На технике тоже не экономили — стоит немецкий Bosch.

А еще из окон квартиры открывается неплохой вид на Свислочь и гостиницу «Пекин».

За квартиру просят 175 тысяч долларов (2093 доллара за метр).