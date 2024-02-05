Российскую экономику ждут стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид

5.02.2024, 14:52

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Эффект военных расходов закончился.

Крайне антинаучно пытаться строить модели по двум-трем точкам). Санкции – фактор отложенный в силу инерционности экономики, тем более такой немалой, как российская. Чтобы оценить действие санкций, требуется большее время.

Второй момент заключается в том, что на текущие показатели экономики оказывает существенное влияние резкий рост военных расходов. В силу закрытости статистики, оценить его нельзя, хотя есть ряд косвенных индикаторов – скажем, производство металлов. Тем не менее, уже примерно полгода этот фактор перестал действовать. С конца лета 2023 года рост экономики стал ровной горизонтальной линией на графике. Это говорит, что эффект военных расходов закончился. Проблема в том, что кроме них остается последний резерв – ликвидная часть фонда национального благосостояния (это очень немного – порядка 4-5 трлн. рублей). После его исчерпания единственным источником поддержания (не роста, а именно поддержания) экономики станет девальвация и рост инфляции. Скорее всего, нас это ждет примерно к концу этого – началу следующего года.

Вот тогда и можно будет начинать строить более-менее достоверную модель влияния санкций. Сейчас экономика расходует остатки ресурса устойчивости, причем в основном неприкосновенные его запасы.

Никакой «разорванной в клочья» экономики, конечно, в этой модели не предвидится. Но вот стагнация с постепенной деградацией (причем с ускоряющимся трендом) – это без вариантов. Вопрос лишь в темпах того и другого. Здесь как раз санкции плюс военные действия и станут оказывать свое влияние.

Украина планомерно (и судя по всему, не без внешних подсказок) переходит к инфраструктурной войне, атакуя крупнейшие российские предприятия базовых отраслей. При этом удары наносятся по самым уязвимым местам этих предприятий, что опять же, говорит об очень высоком профессиональном уровне планирования. Вряд ли это полностью работа самих украинских диверсионных центров – наверняка их консультируют опытные и умные люди «со стороны».

В общем, как раз здесь лучше всего ситуацию описывает известный лозунг «Мы еще не начинали». Промежуточные итоги сейчас подводить точно рано, а уж бить в литавры – так тем более. А вот года через полтора картина станет гораздо более отчетливой.

Эль Мюрид, Telegram