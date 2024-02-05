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Фотограф устроила фотосессию в стиле фильмов ужасов в Минске

  • 5.02.2024, 14:58
  • 1,028
Фотограф устроила фотосессию в стиле фильмов ужасов в Минске

Напомнило и Бертона, и «Сайлент Хилл».

Фотограф из Минска с псевдонимом Лина Дрейк, которую пользователи соцсетей знают по ее необычным снимкам нарядных моделей в обыденных местах, устроила новую эффектную фотосессию в столице и поделилась кадрами в своем Instagram.

В этот раз героиней ее проекта стала ди-джей и певица из Санкт-Петербурга Олеся Шмакова. Места съемки, как обычно, улицы, метро, общественный туалет, крыши, а вот наряд модели впечатлил пользователей своей экстравагантностью.

«Город М попался в цепкие лапки», — подписала кадры автор.

Изюминкой костюма стали огромные «руки», напоминающие те, что были у персонажа фильма «Эдвард Руки-ножницы» Тима Бертона.

Подписчики признались в комментариях, что эта фотосессия как раз напомнила им фильмы ужасов.

«Напомнило и Бертона, и „Сайлент Хилл“. Талантливо!», «Нереально круто, как всегда», «Огонь», — написали пользователи.

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