Ученые обнаружили соединения, которые делают лосось настолько полезным 2 5.02.2024, 19:08

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В рамках исследования ученые привлекли 41 участника.

Ученые из Университета Колорадо обнаружили, что при потреблении лосося в плазме крови увеличиваются специфические пищевые соединения и их метаболиты, связанные с кардиометаболическими показателями здоровья. Результаты исследования были опубликованы в The Journal Of Nutrition, пишет HealthLine.

Ученые исследовали соединения лосося через призму метаболомики — области исследования, которая сосредотачивается на малых молекулах (метаболитах), являющихся результатом метаболизма — химической реакции, превращающей питательные вещества в энергию.

Цель исследователей состояла в том, чтобы идентифицировать конкретные метаболиты, полученные из лосося, а затем проверить, коррелируются ли они с какими-либо полезными результатами для здоровья, например улучшением уровня холестерина.

В рамках исследования ученые привлекли 41 участника. Они должны были соблюдать специальную диету в течение двух пятинедельных периодов с по крайней мере четырехнедельным перерывом между ними.

Участники придерживались контролируемой средиземноморской диеты, включавшей две порции лосося в неделю. Средиземноморская диета — это здоровая для сердца диета, в которой присутствует много овощей, рыбы и цельнозерновых продуктов питания.

Образцы всей пищи, которую готовили для участников, анализировали также в лаборатории, чтобы исследовать их метаболиты. В общей сложности в пище ученые обнаружили 1518 отдельных соединений. Только 508 из них были идентифицированы как специфические для лосося. После определения метаболитов лосося исследователи смогли сравнить их с образцами крови участников.

Когда исследователи проанализировали количество специфических для лосося метаболитов в анализе крови участников, то 48 из них были связаны с кардиометаболическими показателями здоровья, такими как снижение общего холестерина, холестерина ЛПНП, триглицеридов крови и ApoB — индикатора сердечных заболеваний.

«Мы первыми обнаружили специфические для лосося биоактивные соединения, которые увеличиваются в плазме после потребления 113 — 227 г лосося в неделю. Кроме того, некоторые из этих специфических пищевых соединений были связаны с улучшением кардиометаболических показателей здоровья», — пишут авторы исследования.