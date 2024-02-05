Крупный банк предупредил белорусов об изменении валюты расчетов с Masterсard 5.02.2024, 19:45

1,122

Расчеты будут переведены на евро.

Стало известно, об изменении валюты расчетов с системой Masterсard для клиентов крупного белорусского банка МТБанк. Подробнее рассказали в пресс-службе банка.

Так, уже с 8 февраля для белорусских клиентов МТБанка меняется валюта расчетов с международной платежной системой Masterсard.

В частности, расчеты по Masterсard будут переведены на евро.

- При проведении операций с применением конвертации по банковским платежным карточкам международной платежной системы Masterсard, выпущенным МТБанком, расчеты будут проходить в евро, - проинформировали в банке.