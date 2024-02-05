закрыть
5 февраля 2024, понедельник, 20:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крупный банк предупредил белорусов об изменении валюты расчетов с Masterсard

  • 5.02.2024, 19:45
  • 1,122
Крупный банк предупредил белорусов об изменении валюты расчетов с Masterсard

Расчеты будут переведены на евро.

Стало известно, об изменении валюты расчетов с системой Masterсard для клиентов крупного белорусского банка МТБанк. Подробнее рассказали в пресс-службе банка.

Так, уже с 8 февраля для белорусских клиентов МТБанка меняется валюта расчетов с международной платежной системой Masterсard.

В частности, расчеты по Masterсard будут переведены на евро.

- При проведении операций с применением конвертации по банковским платежным карточкам международной платежной системы Masterсard, выпущенным МТБанком, расчеты будут проходить в евро, - проинформировали в банке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса