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Синоптики объявили штормовое предупреждение

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  • 6.02.2024, 13:26
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Синоптики объявили штормовое предупреждение

Беларусь ждет сильный снегопад и порывистый ветер.

Синопитки опубликовали штормовое предупреждение с оранжевым уровнем опасности. Беларусь ждет сильный снегопад и порывистый ветер.

«Ночью и утром 7 февраля (среда) по северо-восточной половине республики ожидается сильный снег. Ночью по западной половине, днем во многих районах страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/c», – говорится в сообщении.

Завтра погодные условия в Беларуси будет определять циклон, смещающийся с Балтийского моря на Московскую область России. Ожидается преобладание облачной погоды. Осадки пройдут на большей части территории. Температура воздуха минимальная ночью составит от -7°С по северо-востоку до +7°С по юго-западу республики, максимальная днем 0..+6°С, по югу страны до +8°С.

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