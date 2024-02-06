«В моей голове выходит ну максимум рублей 50, но на кассе мне говорят: «С Вас 100 рублей» 2 6.02.2024, 16:41

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Белоруска поделилась видео про «обманы в магазинах» и всполошила подписчиков.

Белорусская TikTok-блогер l.mihailovskaya поделилась со своими подписчиками видео из магазина, в котором показала, как там «обманывают покупателей». Однако, ни возмущённых, ни сочувствующих отзывов девушка не получила — зрители (а видео уже посмотрели больше 1,3 млн человек, сотни из которых не преминули оставить комментарий) объяснили, где «просчиталась» сама автор ролика, пишет telegraf.news.

Автор ролика поделилась со своими подписчиками занятным наблюдением из личного опыта. По её словам, совершая покупки в магазине, она «в голове немного приценивается».

«То стоит один рубль, там два рубля, там три рубля. И в общей сумме в моей голове выходит ну максимум рублей 50. Но тут я прихожу на кассу, мне всё пробивают и говорят: «С Вас 100 рублей». И в моей голове просто не укладывается, откуда такие цифры!? Я брала всё по-минимуму», — рассказала девушка, отметив, что «что-то тут нечисто».

Однако пользователи быстро заметили, какая ошибка закралась в расчёты девушки и объяснили, почему сами магазины здесь ни при чём и никакого обмана нет, а ей следовало бы вспомнить школьную программу по математике, где объяснялись правила округления чисел.

«Там, когда рубли прибавляешь, еще одна фишка есть — надо копейки учитывать», — пояснил ей один из зрителей.