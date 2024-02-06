Минская врач-офтальмолог ответила на пять важных вопросов про зрение 4 6.02.2024, 20:40

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Ольга Сыромятина

Можно ли «постареть» из-за близорукости?

Можно ли ослепнуть во время операции по лазерной коррекции зрения, а получить катаракту из-за смартфона? Сайт blizko.by задал 5 простых вопросов врачу-офтальмологу, хирургу Центра офтальмологии и микрохирургии глаза «ЛОДЭ» Ольге Сыромятиной.

– Я хорошо вижу, нужно ли проходить профосмотр у офтальмолога? Безопасно ли это?

– Обязательно нужно! К сожалению, многие заболевания глаз протекают бессимптомно.

Вот, например, отслойка сетчатки – это одно из заболеваний, при котором человек может безвозвратно потерять зрение, если вовремя не оказать помощь. Одна из причин отслойки сетчатки – это разрывы, которые часто формируются на самой далекой (периферической) ее части на фоне дистрофических изменений (мест истончений). Периферические разрывы и дистрофии не снижают остроту зрения, и часто возникают бессимптомно, их можно выявить при осмотре глазного дна с широким зрачком.

Своевременное выявление таких очагов и укрепление их при помощи лазерной коагуляции является профилактикой отслойки. Для лазерной коагуляции ничего не нужно: ни специальной подготовки, ни анализов, только широкий зрачок и немного времени.

Еще пример. При глаукоме центральное зрение длительно сохраняется высоким, но при этом заболевании идет атрофия зрительного нерва, что приводит к слепоте. Поэтому очень важно раннее выявление глаукомы.

Так что, обследоваться – безопасно, а вот вовремя не обследоваться – это очень опасно.

– Есть ли разница в том, где проверять зрение: в клинике или в салоне оптики?

– В оптике лучше проверять зрение и подбирать очки, а вот выяснять, почему снизилось зрение или появились те или иные жалобы, следует только в клинике, где можно пройти комплексное обследование.

– Близорукость провоцирует ранние морщины кожи век, круги под глазами?

– Да, и это не миф! Прищурившись, близорукий человек улучшает фокусировку, что позволяет ему лучше рассматривать предметы вдали. Поэтому постоянно хорошее зрение – это еще и путь к молодости и красоте.

Очки, контактные линзы, лазерная коррекция – все это средства, улучшающие остроту зрения. Однако очки и контактные линзы временно улучшают остроту зрения, пока их используешь, а лазерная коррекция обеспечивает естественную работу глаза постоянно. Для людей, которые не переносят контактные линзы, при отсутствии противопоказаний безопаснее выполнить лазерную коррекцию, чем постоянно раздражать глаза линзами и провоцировать воспалительные заболевания глаз.

– При лазерной коррекции из-за ошибки врача можно ослепнуть или получить травму глаза? Знаете ли вы о таких случаях?

– Невозможно! Даже если вы будете драться с доктором, вертеть головой, глазами, то, во-первых, на любом этапе можно прервать работу лазера. Во-вторых, при современном уровне оборудования человеческий фактор — как со стороны врача, так и со стороны пациента — во время операции сведен к минимуму. Ну и, в–третьих, сегодня для коррекции зрения используется один из самых «быстрых» лазеров: процедура длится не больше минуты на один глаз. Так что даже при желании пациент не сможет «смотреть не туда и все испортить», как волнуются многие.

– Правда, что от монитора и гаджетов может развиться катаракта?

– Если мониторы и гаджеты не обладают радиационным излучением, то, конечно же, нет!

Катаракта – это частичное или полное помутнение хрусталика, к сожалению, не имеющее обратного развития.

Лечение катаракты только хирургическое и заключается в удалении своего родного (поврежденного) хрусталика и имплантации нового, искусственного. Интраокулярная линза или «искусственный хрусталик» может быть монофокальной (обеспечивать хорошее зрение вдаль или вблизи), мультифокальной (хорошее зрение и вдаль, и вблизи), торической (устранять астигматизм).

Устранение катаракты – наиболее часто выполняемая операция в мире. Современное вмешательство длится 15-20 минут, минимально травмирует глаз, и хорошее зрение возможно уже на следующий день после операции.

– Как долго служит «искусственный» хрусталик?

– Интраокулярная линза, или «искусственный хрусталик» имплантируется однажды во время операции и не требует замены.