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ВСУ подняли украинский флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области

  • 6.02.2024, 23:55
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ВСУ подняли украинский флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области

В населенном пункте идут бои.

Бойцы Вооруженных сил Украины подняли флаг Украины в селе Крынки на левом берегу Херсонской области. В населенном пункте продолжают идти бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.

Отмечается, что россияне в своей пропаганде утверждают постоянно, что Крынки находятся «под их контролем» и они всех якобы отбросили за Днепр.

«Но бойцы 36-й ОБрМП так не считают. И теперь украинский флаг радует глаз наших военных», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что несмотря на это, тяжелые бои продолжаются и радоваться еще рано. Враг постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить украинских бойцов, а также большое внимание сосредотачивает на переправе и правом берегу.

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