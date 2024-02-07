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Толпы уже во дворце

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  • Александр Невзоров
  • 7.02.2024, 8:07
  • 3,218
Толпы уже во дворце

Лукашенко знает, что «этот момент» придет.

Все диктаторы видят совершенно одинаковые сны. Идентичен и состав их холодного пота.

Им снится, что толпы уже во дворце. Что поддавшись многотысячному напору падают высокие двери. Что по сортирам и кладовкам шарят орущие автоматчики и перекошенные тетки с шампурами.

И они находят сновидца и рвут его.

И его оторванными руками машут с крыши миллионной толпе внизу.

Лукашенко видит те же сны, что и Путин. Он знает, что «этот момент» придет.

Но Лукашенко, в отличие от Путина, понимает, сколько натворил зла и осознает неизбежность расплаты.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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