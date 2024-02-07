Толпы уже во дворце2
- Александр Невзоров
- 7.02.2024, 8:07
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Лукашенко знает, что «этот момент» придет.
Все диктаторы видят совершенно одинаковые сны. Идентичен и состав их холодного пота.
Им снится, что толпы уже во дворце. Что поддавшись многотысячному напору падают высокие двери. Что по сортирам и кладовкам шарят орущие автоматчики и перекошенные тетки с шампурами.
И они находят сновидца и рвут его.
И его оторванными руками машут с крыши миллионной толпе внизу.
Лукашенко видит те же сны, что и Путин. Он знает, что «этот момент» придет.
Но Лукашенко, в отличие от Путина, понимает, сколько натворил зла и осознает неизбежность расплаты.
Александр Невзоров, «Телеграм»