В Беларуси приняли секретные решения по «Беллесбумпрому»
- 7.02.2024, 9:36
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Решения правительства скрыты под грифом «для служебного пользования».
Совет министров постановлением №82 от 5 февраля внес изменения в свое постановление от №511 от 5.04.2010, которым был утвержден устав «Беллесбумпрома», а также перечни входящих в него организаций. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Решения правительства, касающиеся «Беллесбумпрома», скрыты под грифом «для служебного пользования». Опубликованы только незначительные изменения в устав концерна, в частности убрана формулировка о том, что в его состав входят юридические лица согласно приложению. Теперь соответствующий пункт описывает, какие предприятия могут входить в состав концерна.
Документом также исключено ЗАО «Сопотекс» из перечня негосударственных юрлиц, входящих в состав «Беллегпрома».
Кроме того, тем же постановлением Совмин исключил из перечня хозобществ, акции которых принадлежат Беларуси и переданы в управления Минпрома, несколько организаций:
ОАО «Березинское»,
ОАО «Вистан»,
ОАО «Гомельский завод станков и узлов»,
ОАО «Гомельский радиозавод»,
ОАО «Коралл»,
ОАО «Промпечать»,
ОАО «СтанкоГомель»,
ОАО «Электроаппаратура»,
ОАО «Технолит Полоцк».