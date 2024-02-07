В Беларуси приняли секретные решения по «Беллесбумпрому» 7.02.2024, 9:36

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Решения правительства скрыты под грифом «для служебного пользования».

Совет министров постановлением №82 от 5 февраля внес изменения в свое постановление от №511 от 5.04.2010, которым был утвержден устав «Беллесбумпрома», а также перечни входящих в него организаций. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Решения правительства, касающиеся «Беллесбумпрома», скрыты под грифом «для служебного пользования». Опубликованы только незначительные изменения в устав концерна, в частности убрана формулировка о том, что в его состав входят юридические лица согласно приложению. Теперь соответствующий пункт описывает, какие предприятия могут входить в состав концерна.

Документом также исключено ЗАО «Сопотекс» из перечня негосударственных юрлиц, входящих в состав «Беллегпрома».

Кроме того, тем же постановлением Совмин исключил из перечня хозобществ, акции которых принадлежат Беларуси и переданы в управления Минпрома, несколько организаций:

ОАО «Березинское»,

ОАО «Вистан»,

ОАО «Гомельский завод станков и узлов»,

ОАО «Гомельский радиозавод»,

ОАО «Коралл»,

ОАО «Промпечать»,

ОАО «СтанкоГомель»,

ОАО «Электроаппаратура»,

ОАО «Технолит Полоцк».