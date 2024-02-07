Для водителей в Минске придумали «сюрприз» с парковками 7.02.2024, 9:47

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Что будет с теми, кто не заплатит?

В этом году в Минске появится шесть платных парковок закрытого типа. Об этом шла речь во время визита заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна на предприятие «Парковки столицы», передает «Минск-Новости». Поднимался вопрос и о любителях не платить за парковку.

Корзун констатировал, что в городе есть проблемы с открытыми парковками, — не все автомобилисты платят за оставленные там машины, но столичные власти ищут решение.

— Среди рассматриваемых вариантов — материальная, что-то вроде пени, которая будет расти, пока человек не погасит долг за полученную услугу, — рассказал Корзун. — Ведь плату за парковку ввели не просто так. Цель такого решения — снизить количество транспорта в центре города, добиться, чтобы в эту часть столицы приезжала часть автомобилистов, готовая платить за место для своей машины. Поэтому так важно выработать решения, которые не оставят водителям других вариантов, кроме оплаты.

Сейчас в Минске из 63 зон платной парковки, где суммарно насчитывается 6,5 тыс. машино-мест, две парковки закрытого типа (в Верхнем городе и возле здания № 8 на улице Кирова). И таких объектов станет больше. Шлагбаумами обзаведутся парковки в переулке Линейном, на улице Гикало, 2−4, возле домов № 47 и № 49, на проспекте Независимости, 40, на улице Немига, в проезде вдоль проспекта Независимости от улицы Толбухина до улицы Натуралистов. По отдельным адресам оборудование уже монтируют, для других — закупается. Параллельно обсуждается вопрос обустройства парковок закрытого типа еще в трех зонах.