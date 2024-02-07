Белорусам, которые хотят бесплатно заменить коленный сустав, ставят только индийские 3 7.02.2024, 11:05

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Почему нет выбора?

Белорусам, которым нужна замена коленного сустава, в госбольницах сейчас предлагают бесплатно устанавливать импланты индийского производства, хотя на рынке есть более известные американские и швейцарские. Это «Зеркалу» рассказала одна из таких пациенток. Из-за чего не ставят протезы более известных марок и почему пациенты не могут выбрать производителя?

«Ни отзывов, ни информации на сайтах известных русскоязычных клиник о таких суставах нет»

В редакцию написала читательница из Брестской области Виктория (имя изменено в целях безопасности) о ситуации со своей матерью, которая готовится к замене коленного сустава. Собеседница рассказала, что ее мама долго стояла в очереди на операцию, недавно побывала на консультации у врача, и тот предложил весной провести замену сустава. Женщине сказали, что поставят индийский сустав.

— Ни отзывов, ни информации на сайтах известных русскоязычных клиник о таких суставах нет, поэтому мы насторожились, — объясняет свои опасения Виктория. — Да и раньше, например, моему дяде ставили швейцарский сустав, тоже бесплатно, и он до сих пор с ним ходит, все хорошо. Тогда пациенты тоже особо не выбирали производителей, но об индийских дяде ничего не говорили. А сейчас нам либо соглашаться на такой, либо идти в платную клинику, где за все придется заплатить больше 5 тысяч долларов. Не понимаю, почему пациентам не дают никакого выбора, это же сложная операция, сустав не будешь каждые два года менять! На приеме маме сказали, что многие люди не хотят индийские ставить и отказываются от операции.

О том, что у белорусов должен быть выбор, какие импланты ставить, говорил и Лукашенко, комментируя «дело ортопедов» в апреле 2022-го.

— Почему мы в достаточном количестве не проводили рекламную кампанию для людей, которые сустав меняют или еще что-то, и не завозили эти несчастные импортные запчасти для человеческого организма по линии государства? — сказал он и добавил, что, по его мнению, организовать такие поставки несложно, зато пациенты смогут выбирать импортные изделия, и при этом не будет предпосылок для коррупции. — Если кто-то хочет, считает, что отечественное — это некачественное, покупайте! Они же покупали, только платили втридорога, потому что взятки входили в цену этого товара.

Советуя людям «покупать» импортные суставы, диктатор, вероятно, имел в виду платные операции в частных и государственных клиниках. Есть ли выбор там? Как рассказали в регистратуре платных услуг в 6-й горбольнице Минска, там операция по замене коленного сустава стоит от 15 тысяч рублей (около $ 4 650), пациентам ставят американские протезы, других в учреждении нет. В столичной 11-й больнице ставят швейцарские суставы — там цена от 15 до 17 тысяч рублей.

Частным медцентрам в Беларуси после «дела ортопедов» запретили ставить зарубежные протезы — исключение сделали лишь для клиники «Мерси», связанной с семьей Лукашенко. Там желающим сделать тотальное эндопротезирование коленного сустава предлагают немецкие либо американские суставы. Первые стоят 17 500 рублей ($ 5 400), вторые немного дороже — от 18 тысяч рублей (около $ 5 600).

Минздрав: «Возможно, с учетом санкций швейцарских суставов нет»

Журналист позвонила на горячую линию Министерства здравоохранения как белоруска, близкой родственнице которой нужна подобная операция, и пересказала историю читательницы. Там подтвердили, что в медучреждении, где стояла в очереди пациентка, могут быть модели только одного производителя.

— Раньше были в наличии другие суставы, а сейчас — нет, есть только индийские, — объяснила дежурная сотрудница по телефону. — Возможно, с учетом санкций швейцарских суставов нет (это не так, на товары медицинского назначения ограничения ЕС и США не распространяются. — Прим. ред.). Предлагают то, что есть в настоящее время. Не могу сказать, будут ли закупать суставы других производителей, — это зависит от ситуации. Может, будут, а может, и нет.

В Минздраве посоветовали узнавать у чиновников в регионе. Правда, в Управлении здравоохранения по Брестской области разъяснить ситуацию не смогли.

— Это вопрос не к нам. Это закупка на высшем государственном уровне — там спрашивайте, почему именно такие суставы закупаются и почему у вас нет альтернативы. Какие есть, такие и ставят, видимо, — ответили на горячей линии. — Связывайтесь с учреждением, где вам будут делать операцию, уточняйте, почему такая закупка, а не другая. Но, поверьте, вряд ли наша областная больница чем-то отличается от какой-то другой. Значит, так везде. В рамках бюджета такой сустав предоставляется, это как и со слуховыми аппаратами: пациенты, которые их получают, не выбирают модель и прочее. Либо ставят, либо нет — альтернативы нет. Либо вы можете осуществить это за собственные средства. По поводу модели, что с ней так или не так, уточняйте у докторов, которые выполняют операцию.

Белмедтехника: «Глупости! А как мы швейцарские или немецкие тазобедренные суставы поставляем?»

С этим же вопросом позвонили в «Белмедтехнику», которая занимается закупкой техники и изделий медицинского назначения для государственных медучреждений. Один из сотрудников, который ответил на звонок, рассказал, что в Беларуси пациентам бесплатно устанавливают индийские суставы уже не первый год.

— Сейчас закупались именно такие. Тут уже кто выигрывает тендер по госзакупкам, тот и поставляет. Но я не помню, чтобы закупались другие коленные суставы и ставились, например, швейцарские эндопротезы на бесплатной основе. Наверное, это было очень давно. Возможно, шли немецкие. Но у нас были и белорусские суставы, они и сейчас поставлялись. Так что, если в вашей клинике они есть, можете белорусский пробовать, — объяснил сотрудник.

Он заверил, что по качеству индийские суставы не уступают моделям европейских поставщиков, и более подробно рассказал о тазобедренных имплантах:

— Но коленные суставы мы стали не так давно закупать, а раньше — только тазобедренные. Их сейчас, кстати, тоже много индийских, этой же компании, еще есть швейцарские, немецкие. Они все устанавливаются. По качеству они, в принципе, все на одном и том же уровне — только смотреть по показателям, какой протез подходит лучше. Индийских в страну поставлено было очень много — уже, наверное, около четырех тысяч. Они установлены, люди ходят, негативных отзывов пока еще не было. На них тоже идет гарантия.

Я могу вам про тазобедренные подробнее рассказать. Такой эндопротез состоит из трех частей: ножка, чашка и головка. Они все фактически сделаны из титана. Титан везде одного качества, не может быть другого (на самом деле титановые сплавы могут быть разными по составу, некоторые производители используют примеси других металлов, поэтому свойства готового изделия могут отличаться. — Прим. ред.). А керамические чашки производит, скажем, только один завод в мире — Германия (это не так, керамические чашки для таких суставов производят как минимум и в соседней России — компания «НЭВЗ-Керамикс», которая входит в «Роснано». — Прим. ред.).То есть весь эндопротез — что индийского, что немецкого производства — фактически одно и то же. Но тут вам лучше поговорить с самим врачом — они же устанавливают.

Предположение, что с поставкой коленных и других имплантов в Беларусь есть проблемы из-за санкций, которое в том числе озвучили на горячей линии Минздрава, собеседник опроверг:

— Глупости! А как мы швейцарские или немецкие тазобедренные суставы поставляем? Проблемы некоего характера существуют, но они связаны с логистикой. И это не говорит о том, что их [суставов] вообще нет. А насчет того, что нет выбора для пациента, — фактически так было всегда. Бесплатно ставится то, что есть в данный момент, на что была произведена госзакупка Министерством здравоохранения. Если вы устанавливаете платно, естественно, у вас должен быть какой-то выбор.

Что известно об индийских суставах

Продает те самые эндопротезы компания Neotech Solutions — лидер по поставкам в нашу страну. Как ранее выяснил Белoрусский расследовательский центр, на ее долю приходится около половины закупок всех имплантов. Интересно, что уставной капитал самого крупного игрока на рынке — всего 20 долларов, абонентский ящик Neotech Solutions находится в городе Монро в американском штате Нью-Джерси, а зарегистрирована компания в Неваде. По данным бизнес-реестра этого штата, на семи ключевых позициях в компании числится один и тот же человек — некая Натали Ромбальски. Сейчас у нее гражданство США, но, судя по ее профилю в LinkedIn, высшее образование она получала в минском БГУИРе.

По адресу регистрации Neotech Solutions находится дом, которым Натали владеет вместе с Виталием Ромбальски. У человека с таким же именем есть компания Cybernet Еnterprises, у нее — тот же адрес в Монро.

Судя по описанию на сайте, Cybernet Еnterprises занимается информационными и медицинскими технологиями, также участвует в тендерах на поставку медтоваров в Беларуси. В одной из закупок в 2021 году Cybernet Еnterprises и Neotech Solutions фигурировали как победители для двух разных лотов. Договор с «Белмедтехникой» со стороны Cybernet Еnterprises подписал Виталий Ромбальски.

Расследователи не смогли дозвониться до Натали Ромбальски и узнать, как ее американскому предприятию удалось нарастить поставки индийских эндопротезов в Беларусь. На письменный запрос они также не получили ответ.

Однако БРЦ удалось выяснить, что как минимум в 2021 году главой офиса Neotech Solutions в Беларуси была Наталья Шамановская, окончившая Академию МВД. Сейчас в ее профиле в LinkedIn сказано, что она — глава представительства Neotech Solutions, страна не указана. Благодаря «Киберпартизанам» расследователи выяснили, что Шамановская знакома с генералом МВД Беларуси Леонидом Глуховским: в 2008 году они вдвоем на машине ездили в Польшу. Глуховский ранее занимал должность замминистра внутренних дел и руководил Следственным комитетом, а также был депутатом парламента.

А что с белорусскими коленными суставами, которые упоминали в «Белмедтехнике»?

Коленные суставы в нашей стране с недавнего времени производит научно-технологический парк БНТУ «Политехник». В августе 2023-го «Белмедтехника» закупила у продавца 600 комплектов протезов общей стоимостью 1,8 млн рублей (то есть по 3 тысячи рублей за комплект).

В Минздраве заявляют, что эндопротезы «Политехника» по качеству не хуже импортных. Однако телеграм-канал инициативы «Белые халаты» писал о недостаточном уровне и сроке клинических испытаний образцов. По информации его авторов, их проводили в РНПЦ травматологии и ортопедии и в 6-й ГКБ Минска в 2022 и 2023 годах. «Отдаленные результаты, выживаемость, изменения костной ткани, функциональность и другие показатели за это время, конечно же, никто вам не предоставит», — говорилось в публикации ресурса.