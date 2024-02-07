ЗВР Беларуси сокращаются второй месяц подряд 1 7.02.2024, 11:09

За январь валютные резервы потеряли еще 33,9 млн долларов.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 февраля составили 8,09 млрд долларов, сообщают в Нацбанке. Это меньше на 33,9 млн долларов, чем было на начало года. В декабре, напомним, валютные резервы также сократились — более чем на 128 млн долларов.

В январе в объеме потеряли все составляющие ЗВР. Стоимость монетарного золота уменьшилась на 18,7 млн долларов и составила 3,56 млрд долларов. Резервы в иностранной валюте просели на 7 млн долларов, их часть в ЗВР составляет теперь 3,15 млрд долларов. Стоимость СДР (специальные права заимствования) уменьшилась на 8,2 млн долларов до 1,38 млрд долларов.